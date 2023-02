Els hàbits digitals copats per l'ús de xarxes socials

Sota el títol, ‘D'Alpha a Zeta, educant a les generacions digitals’, aquest informe analitza la informació anònima proporcionada per 400.000 famílies amb fills d'entre 4 i 18 anys a Espanya, els Estats Units, el Regne Unit i Austràlia durant 2022. A més, també incorpora una anàlisi sobre la influència de la tecnologia en l'àmbit familiar, estudiant el perfil digital dels pares, a través de 1.617 entrevistes personals, i els problemes que causa l'ús de pantalles en la llar.

L'estudi sobre el comportament digital dels menors s'ha realitzat sobre cinc categories: plataformes de vídeo, xarxes socials, aplicacions de videojocs, aplicacions d'educació i aplicacions de comunicació. Aquesta exhaustiva anàlisi permet oferir una visió completa del perfil en línia dels més joves, que l'any passat van passar 4 hores de mitjana diària connectats a les pantalles fora de les aules, les mateixes que en 2021.





Consolidació de les plataformes d'streaming

Quant al temps d'ús per categories, durant l'any passat, les eines de vídeo en línia van augmentar el seu temps d'ús entre els menors d'edat a nivell global un 18,4% respecte a 2021, passant de 38 a 45 *min/dia. A Espanya el creixement va ser més moderat, d'un 7%, variant de 28 a 30 min/dia.

YouTube continua sent la plataforma favorita dels més joves de la casa tant a nivell global com a Espanya, amb un 73% de popularitat i un temps d'ús diari de 44 min/dia, pels 41 min/dia de 2021, just per davant de Netflix, que en 2022 es va mantenir en els mateixos 41 minuts diaris de mitjana que en 2021.

Si parlem de creixement, Amazon Prevalgui és la que més ha augmentat en popularitat en 2022, arribant fins al 22% i escalant fins a la tercera posició entre les plataformes amb major temps d'ús (40 min/dia), per davant de Disney Plus (39 min/dia) i Movistar Plus (29 min/dia).

Per l'altre costat, el temps d'ús de Twitch descendeix lleugerament, de 20 min/dia en 2021 a 18 min/dia en 2022, després de l'enorme creixement que va experimentar en 2020 pròxim al 150%.





Creixement de les xarxes socials

Si les xarxes socials van ser les grans protagonistes de 2021, l'any passat no es van quedar enrere. El seu temps d'ús ha tornat a créixer, un 12% a nivell global, passant de 50 a 56 min/dia. En el cas d'Espanya l'augment ha estat del 7,7% en passar de 52 min/dia a 56 min/dia.

La xarxa social estrella ha estat TikTok, el temps d'ús de la qual s'ha disparat a nivell global, passant de 91 min/dia en 2021 a 107 min/dia en 2022. Per part seva, a Espanya ha crescut un 20%, des dels 80 min/dia de 2021 fins als 96 de 2022.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Instagram es consolida com la segona xarxa social més utilitzada pels menors espanyols, amb 56 min/dia, mentre que a nivell global aquesta posició l'ocupa Snapchat, amb un temps d'ús de 72 min/dia.

A Espanya, Snapchat es col·loca en la tercera posició (21 min/dia), per davant de Facebook (20 min/dia) i Twitter (10 min/dia). Molt cridanera és la gran escalada que ha experimentat Facebook al nostre país entre els més joves, que han passat de dedicar-li 5 minuts al dia de mitjana a 20.





Baixa l'ús de les aplicacions de comunicació

Fruit de l'auge de les xarxes socials, el temps d'ús de les eines de comunicació s'ha reduït en 2022 en els quatre mercats analitzats en un -23,9%, passant de 46 a 35 min/dia. Dels quatre països analitzats, Espanya és on menys ha baixat el seu ús, amb un -20%, passant de 30 a 24 min/dia.

Com ocorre amb els adults, WhatsApp és l'app de comunicació més utilitzada pels menors espanyols, però el seu temps d'ús ha caigut considerablement respecte a 2021: de 41 min/dia a 32 min/dia. Després d'ella, Discord es consolida com la segona aplicació més usada (19 min/dia), per davant de Teams (13 min/dia), Skype (6 min/dia) i Google Duo (6 min/dia).





L'amor pels videojocs es manté

El temps dedicat als videojocs s'ha mantingut sense variacions i a Espanya el seu temps d'ús s'ha afermat en 28 min/dia, la mateixa xifra que en 2021.

Roblox ha incrementat la seva popularitat a nivell global, que creix fins a un 59%, tres punts més que en 2021, així com el seu temps d'ús, que passa de 173 a 180 min/dia. A Espanya també ha augmentat, passant de 145 min/dia en 2021 a 155 min/dia en 2022. El TOP5 dels videojocs més usats pels menors espanyols ho completen: Brawl Stars (28 min/dia), *Clash Royale (24 min/dia), Stumble Guys (23 min/dia), novetat en el podi enguany, i Clash of Clans (17 min).





Descens d'ús de les plataformes educatives

Després de l'auge experimentat per culpa de la pandèmia, en 2022 s'ha reduït a la meitat el temps d'ús que els menors dediquen a les plataformes educatives a Espanya, passant de 12 min/dia en 2020 a 6 min/dia en 2022, una tendència molt més acusada que a nivell global, on el seu ús ha decrescut un -12,5%.

A nivell nacional, Smartick continua en el primer lloc com l'eina educativa més usada i és l'única que veu augmentar el seu temps d'ús, passant de 26 min/dia a 29 min/dia. Després d'ella, es troben: Kahoot! (13 min/dia), Duolingo (10 min/dia), Quizlet (9 min/dia) i Photomath (6 min/dia).





Tecnologia i família: la convivència digital

En analitzar el perfil digital dels pares, l'informe reflecteix que els adults també tenen problemes per a gestionar el temps que li dediquen a les pantalles, tal com reconeix el 48% dels pares enquestats amb fills d'entre 5 i 15 anys. Una dada que es dispara fins al 56% entre els pares més joves, de 25 a 34 anys.

No obstant això, el 76% dels pares no empra cap eina per a reduir el temps que dediquen a la tecnologia, malgrat que el 52% reconeix que li lleva temps per a estar amb la seva família. Tot això provoca que la tecnologia sigui un focus de problemes a casa: un 15,6% dels pares enquestats assegura que l'ús de les pantalles genera problemes diaris en la seva llar i el 34% afirma que els sofreix una o dues vegades a la setmana.

El 80,5% dels pares creu necessari supervisar l'ús que fan els seus fills de la tecnologia, percentatge que varia entre els pares de 25-34 anys (87%) i els de 55-65 anys (72%).

Quant a la comunicació familiar entorn de la tecnologia, el 47% dels pares parla habitualment amb els seus fills sobre els riscos que comporten les pantalles i el 53% assegura que s'assabenta dels entreteniments digitals dels seus fills conversant amb ells. No obstant això, un 46% reconeix que es manté al corrent a través d'altres pares i un 40% retira els aparells digitals dels menors durant uns certs moments del dia.

Per a Eduardo Cruz, CEO i co-fundador de Qustodio, “el món en línia cada vegada adquireix més importància en la vida dels menors i els pares no haurien de viure al marge d'això, ja que està adquirint més importància en la seva educació i desenvolupament social i acadèmic”.





Com evolucionarà l'ús digital dels més joves?

Encara que els canvis tecnològics són continus, es preveu que entrin en vigor noves regulacions que ajudin a aconseguir un equilibri digital en les xarxes socials. A conseqüència del seu èxit, les aplicacions de comunicació per vídeo aniran perdent força ja que moltes de les principals eines socials ja ofereixen aquesta opció.

D'altra banda, les grans corporacions de la indústria del videojoc faran passos cap a la realitat virtual i el metavers, oferint als joves experiències immersives, mentre que els recents canvis en el sector de les plataformes d'streaming fan preveure un any volàtil en el sector del vídeo en línia.

Finalment, l'ús de dispositius personals per a completar les tasques formatives disminuirà a mesura que els col·legis incorporin eines d'educació en línia.