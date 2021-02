Els gimansos de Catalunya tornen a obrir avui amb màximes resticcions

Si hi ha un sector que ha estat especialment colpejat per la pandèmia ha estat el del fitness. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb Manel Martínez, vicepresident del sector de Fitness a Catalunya. Martínez ha defensat durant tota l'entrevista el que representen el gimnasos pel manteniment de la salut colectiva. Els gimnasos han viscut el seu infern particular, amb diversos tancaments obligats, a més del de març pel primer estat d'alarma a Espanya. A causa d'aquests tancaments i d'una pèrdua massiva d'abonats, hi ha hagut un alentiment dels projectes d'expansió i una digitalització obligada per a poder atendre la demanda del fitness home. Els gimnasos es veuen abocats a un escenari amb molts interrogants en 2021 que implicarà la concentració i la desaparició d'operadors i prosseguir amb les inversions en digitalització en un context en el qual el client té por d'anar al gimnàs. De fet, sense acabar 2020, els moviments corporatius ja van començar: el fons Sixth Street Partners va segellar al desembre la compra de Grup Duet. Mentrestant, els gimnasos estan apostant per estratègies agressives per a mantenir a l'abonat i aconseguir un mínim d'ingressos per a poder sobreviure. Les dades no conviden a l'optimisme. Segons l'estudi Impacte Covid-19 en Instal·lacions Esportives realitzat per la Federació Nacional d'Empresaris d'Instal·lacions Esportives (Fneid) els gimnasos van ingressar en 2020 1.246 milions d'euros menys que en 2019. Aquesta xifra suposa que cada centre fitness hauria tingut de mitjana un 53% menys de facturació respecte a l'any passat. De fet, l'estudi és molt clar: “el 44% de les empreses es veuran abocades al tancament”. Aquest i altres entrevistes a www.cope.es/barcelona i a les xarxes socials twitter, Instagram o facebook.