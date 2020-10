Els gestors de Catalunya expliquen el perqué del col.lapse administratiu durant la pandèmia

Al Migdia de Cope Catalunya i Andorra avui hem parlat amb els Gestors Administratius de Catalunya, el motiu? , la necessitat de què totes les administracions reprenguin l’activitat presencial donat que s'està arribant al col·lapse, per parlar-ne hem convidat a la Concha Forteza, membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, qui ens ha afirmat que s’ha arribat a una situació límit. Actualment les cites que demanen els ciutadans poden trigar uns vint-i-cinc dies, fins-i-tot, per a tràmits simples que moltes persones no saben resoldre de forma telemàtica, a més, cada web de cada administració té sistemes i conceptes diferents, que fan impossible resoldre les tasques sinó són en persona, i en arribar a aquesta circumstància, el ciutadà se sent indefens, ja que no saben que fer administrativament.

Es tracta d’un problema que pot produir sancions, maldecaps personals... Cal que les persones es puguin apropar més fàcilment a l’administració per poder resoldre les seves tasques quotidianes. L’arrel es troba en la manca de funcionaris treballant de forma presencial, la majoria no han tornat als seus llocs de treball, i així, és impossible absorbir tota la feina administrativa, que és monumental i d'enorme importància.

Els webs de l’administració no són senzills, la Concha veu clar que tenen un vocabulari poc entenedor, codis, estructures que són molt complicades, a més, cadascuna té un sistema, per exemple, no té res a veure el funcionament del web de l’agència tributària amb el de la diputació o els ajuntaments, no són pàgines que segueixin un mateix model, i per als ciutadans és veritablement molt complicat, per tant, no poden fer les gestions telemàticament, i necessiten urgentment l’atenció presencial.

Els Gestors Administratius no saben que aconsellar-nos a tots els que estem pendents de fer tràmits, cites prèvies, etc., ja que ells mateixos es troben en la mateixa situació, ells tampoc tenen contesta, la tempesta administrativa perfecta.