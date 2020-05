Els gestors de Catalunya denuncien un augment d' inspeccions de treball a comerços no recuperats del tancament

Des del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya denuncien que des del 13 de maig (data de publicació del Real Decret 18/2020) no és possible que els comerços pugin comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la incorporació a la feina dels treballadors afectats per un ERTO de força major. Malgrat això, els Gestors Administratius han detectat un augment molt significatiu de les inspeccions de treball als establiments que comencen a recuperar la seva activitat habitual amb l’objectiu de verificar si aquestes incorporacions es realitzen de forma correcta i segons es va sol·licitar a l’expedient regulador. “Aquestes inspeccions poden derivar en sancions importants. Per això, demanem que la Tresoreria General de la Seguretat Social i la Inspecció de Treball es posin en contacte i es coordinin, ja que és inexplicable que es consenti a una administració sancionar una situació que altra administració no permet fer efectiva”.

El Col·legi de Gestors ja ha comunicat aquest problema a la Inspecció de Treball i Seguretat Social del Ministeri de Treball perquè es paralitzin o no es sancionin les inspeccions de treball fins que aquest problema administratiu no estigui resolt. L’objectiu del Col·legi és que “els petits empresaris puguin recuperar la seva activitat habitual amb tranquil·litat després de setmanes d’inactivitat i incertesa, i sense estar pendents de ser sancionats per una qüestió que no està a les seves mans poder solucionar”.

Per altra banda, el Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya està treballant amb el SEPE, altre dels organismes implicats en aquest procés, per habilitar un canal més directe per comunicar les desafectacions parcials de les persones afectades per un ERTO amb l’objectiu d’evitar retards i problemes posteriors, tant per als treballadors com per a les empreses. “Ara més que mai és molt important que administració i gestors treballin plegats per facilitar la reactivació de l’activitat econòmica del petit teixit empresarial”.