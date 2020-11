Els gestors administratius, també desbordats per culpa de la pandèmia

Els gestors administratius estan desbordats per culpa de l'epidèmia. Ells són els encarregats de tramitar molts expedients de regulació de treball i ajuts generals per la crisi del Coronavirus. Des del Col.legi de Gestors Administratius acusen de desgavell i d'improvitsació al Departament de Treball de la Generalitat per la polèmica gestió dels ajuts als autònoms. Avui volem parlar amb els empresaris, amb el Marc Bueno del departament jurídic de PIMEC, que ens confirma que estan realmente desbordats: "Portem molta feina, des del 14 de març que es va declarar l'estat d'alarma vam haver de reforçar la plantilla per poder donar resposta a la tramitació dels expedients que ens han arribat. El volum de feina segueix sent molt alt. Nosaltres portem l'ajuda jurídica a empreses, no a autònoms, però si que tenim constància que hi ha hagut un allau de sol.licituts i que no s'han pogut donar resposta a tothom perquè el sistema s'ha vist col.lapsat". I és que la plataforma informàtica que utilitzava la Generalitat no estava preparada per aquest alt volum de demanda. Sovint des de qualsevol Departament de la Generalitat i també des de Madrid, el que passa es que es dicta una norma i els professionals no tenen pràcticament informació: "Sí, més que descoordinació el que passa és que des de que surt la norma es necessita un mínim per interpretar-la, i els professionals sempre estem esperant que ens arribi aquesta informació, i els empresaris i professionals ja ens estan requerint un assesorament que nosaltres no podem donar amb total fiabilitat. El volum de documentació amb el que estem treballant és molt alt, i això també s'ha de tenir en compte"