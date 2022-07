Els gelats més i menys saludables que pots menjar aquest estiu

Els mesos d'estiu és quan es consumeixen més gelats, és un bon mètode per refrescar-se. Ara bé: hi ha gelats i gelats.

Com apunta la dietista i professora de la UOC, Andrea de La Garza, un consum habitual de gelats ultraprocessats no és la tria més saludable per hidratar el cos. A més, contràriament al que es pugui pensar, els alts nivells de sucre que tenen fan venir més set en lloc de treure-la.

Un polo de gel, 25 grams de sucre

"Els gelats d'aigua i els gelats a base de llet o nata tenen un alt contingut de sucres (sacarosa, glucosa, etc.), que representa com a mínim un 20% o un 30% del pes total". "Dues boles de gelat petites o un polo de gel contenen uns 25 grams de sucre, l'equivalent a quatre cullerades de postres".

Per fer-nos-en una idea, 25 grams és la quantitat màxima diària recomanada per l'OMS en adults i infants. De tota manera, les recomanacions dels experts, és reduir al mínim possible la ingesta de sucres afegits i sucres lliures, que són els que es troben en els gelats ultraprocessats.

Com menys ingredients, millor

A l'hora de triar un gelat, sigui d'aigua o de llet, és important tenir en compte la qualitat dels nutrients utilitzats per elaborar-lo. "Per això, s'han d'evitar al màxim els gelats ultraprocessats, perquè inclouen sucres, greixos, sal i additius. Fan servir diversos ingredients, com ara caseïna, lactosa, gluten, olis hidrogenats, xarop de glucosa o fructosa, conservants, colorants, edulcorants o potenciadors del sabor", diu la professora..

Per a la experta, si es volen consumir gelats habitualment, la millor opció és preparar-los a casa, controlant els ingredients que s'hi posen i evitant els sucres o greixos poc saludables. Per exemple, es pot fer servir fruita triturada i congelada (maduixes, nabius, meló, etc.), llet, iogurt, cacau pur, fruita seca, alvocat o dàtils, entre d'altres.

Un gelat casolà amb xocolata i fruita seca pot ser força calòric, però no té res a veure amb un gelat ultraprocessat; el tipus de greixos i sucres no és el mateix", afegeix Balfegó. Com a alternativa saludable, l'experta també aconsella els iogurts gelats, amb una base 100% de iogurt natural, que ara es poden trobar als supermercats.