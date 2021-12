Els game awards presenten les darreres novetats en jocs

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio). Amb ell hem parlat dels game Awards.

-"It Takes Two" s'alça amb el premi Joc de l'Any en The Game Awards 2021

"It Takes Two" és una innovadora aventura de acció cooperativa amb mecàniques molt diverses i una narrativa emotiva, ha estat escollit com el millor joc de l'any.

-La vulnerabilitat Log4Shell amenaça la seguretat dels gegants tecnològics

El que fa de Log4Shell una vulnerabilitat extremadament perillosa és la facilitat amb la qual es pot usar. Segons els experts de seguretat, per a aprofitar-se d'aquesta fallada no fa falta una configuració especial i fins i tot un atacant inexpert pot executar amb èxit un assalt. D'altra banda, cal tenir en compte que Log4j és una biblioteca de codi obert que s'usa en innombrables aplicacions.

Per fortuna, el pegat ja aquesta i es va llançar poc més de 24 hores.

Gràcies a Tres desenvolupadors que han treballat gratis i han posat pegats en 24 hores una greu vulnerabilitat que amenaçava a milions d'usuaris.

-LG anuncia la disponibilitat de Google Stadia en els seus televisors

El fabricant sud-coreà ha anunciat que des d'avui mateix els propietaris d'una Smart TV amb webOS 5.0 i webOS 6.0 ja poden descarregar l'aplicació Stadia en 22 països, entre ells Espanya.

D'aquesta manera, és possible accedir al servei de streaming de jocs de Google sense necessitat d'un Chromecast ni altres dispositius externs, executant l'aplicació directament en el televisor i sense necessitat d'ocupar un altre connector HDMI.

-Ubisoft afegeix NFT als seus jocs començant per Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft es converteix en un dels primers grans editors a apostar els polèmics NFT (senar fungible token), l'identificador digital únic que registra la propietat d'un actiu digital.

La companyia francesa ha anunciat que aquest “experiment” es posarà en marxa amb Ghost Recon Breakpoint mitjançant la iniciativa Ubisoft Quartz.