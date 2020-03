Els floricultors temen que el cop del coronavirus acabi esdevenint letal pel sector

Els productors de flor i planta afronten l'enèsima crisi sectorial amb la paralització de l'activitat pel coronavirus. El sector, avisa, venia ja d'una situació "precària" i tem que "un cop així podria ser letal". Els floricultors tot just engegaven la campanya de primavera, que suposa entre un 50% i un 60% de la facturació anual, que es perdrà. En relació a la polèmica sobre la data en que s'hauria de celebrar Sant Jordi aquest any es demana consens als gremis de llibretes i floristes i recorda que "la festa és de tots" i que "es farà quan es pugui".

La flor tallada espera a les cambres frigorífiques, però el seu destí acabarà sent, inevitablement, la brossa.

Una cosa semblant passa amb les plantes, que no aturen el seu creixement als hivernacles i hauran d'esperar fins a la propera primavera. La crisi del coronavirus ha enganxat el sector en un moment important a nivell econòmic, però les vendes, aquest any, sembla que no es produiran.

En tractar-se d'un producte viu, a més, el marge de maniobra és pràcticament nul.

La facturació de la primavera és més de la meitat del que factura el sector al llarg de l'any, amb exportacions a França i a altres indrets de l'estat espanyol.

De cara al futur, les previsions tampoc són optimistes. Un cop es pugui superar la crisi sanitària la societat haurà quedat "debilitada" i les flors i les plantes no seran una prioritat: "Són un article de luxe. Abans hi ha el menjar i moltes altres necessitats. Encara que ens tornem a organitzar ens trobarem una societat que consumirà menys".

La polèmica de Sant Jordi

Mentre el gremi de llibreters s'oblida ja de sortir al carrer el 23 d'abril, els floristes insisteixen en mantenir la data fins que la crisi sanitària ho faci del tot inevitable.

En Migdia COPE Catalunya hem parlat amb Joan Guillem, president del gremi de floristes de Catalunya. “No es pot suspendre Sant Jordi, tot el sector estem a una, no farem res que no es pugui fer. Però si hi ha una botiga oberta, una floristeria oberta algú s'acostarà a comprar un llibre o una rosa.” Segueix Joan, “Ara mateix tots els majoristes i comerciants estan tirant tot el material, que és caduc, ara, si es pot celebrar un sant Jordi intern sense parades als carrers perquè benvingut serà”. Joan acaba dient “El que esperem ara és que el nostre drac mat al virus. Sortirem d'aquesta tots a l'una i d'una manera consensuada”.