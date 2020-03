Els Fisioterapeutes de Catalunya ens aconsellen mantenir l'activitat física des de casa

El Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya han impulsat un decàleg de consells per tal de mantenir l'activitat física durant el confinament. Ramon Aiguader és el degà del col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya i ha volgut passar pels micròfons de "Migdia Cope Catalunya i Andorra" per explicar-nos la situació: "Nosaltres sempre diem que la millor postura és aquella que no mantenim gaire estona. Per tant, ara que estem en una situació de confinament, està clar que ens estem movent molt menys. A vegades es pot pensar que el moviment només es pot fer a l'exterior, però hi ha moltes maneres de moure el cos de forma senzilla sense sortir de casa. El sedentarisme no és només estar al sofà. Estar tancat a casa puc adoptar un posicionament actiu que ens ajudi. Petits gestos ens poden ajudar. Una garrafa d'aigua ens pot ajudar a fer exercicis que beneficiïns les nostres articulacions. Sens dubte la conseqüències més tràgica del Covid-19 està en les persones que estan morint. Però és que també aquest confinament farà que moltes persones pateixin problemes musculars, d'articulacions... i si això s'allarga com sembla que s'allargarà, els problemes poden ser importants. Cal beure aigua, estar ben hidratats, no oblidar-se de beure al menys dos litres d'aigua. Si es pot fer pilates, ioga, ballar... això ajuda a que el cos no es deteriori". També els fisioterapeutes estan patint molt el confinament, ja que la seva feina, que ha de ser forçosament presencia, està aturada: "La majoria dels professionals de la fisioteràpida a Cataluna són petits autònoms, que com a molt poden tenir un o dos treballadors, i que actualment no poden atendre a ningú. És una situació molt complicada"