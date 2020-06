Els firaires reclamen poder reobrir al juliol

Les fires d’atraccions reclamen poder reobrir, com a molt tard, al juliolEls firaires fan el 90 % de la caixa anual entre el juny i el setembre, quan se celebren la major part de les festes majors

Les fires itinerants d’atraccions estan perill perquè els efectes de la pandèmia del coronavirus han deixat un bon grapat de famílies sense ingressos des de fa mesos. Així ho asseguren els firaires, que denuncien un greuge comparatiu amb altres sectors durant en el procés de desescalada. Expliquen que estan en plena temporada alta de fires i encara no hi ha una data perquè puguin tornar a muntar i posar en funcionament les atraccions.

2.500 famílies en joc

A tota la província de Barcelona hi ha prop de 2.500 famílies que depenen des de fa generacions de les fires itinerants d’atraccions. A Catalunya en són unes 5.000 i, a més, s’hi han de sumar els treballs indirectes. El president del Gremi d’Industrials Firaires de Barcelona i Província, Marcos Orús, ha explicat que l’estat d’alarma ha deixat molt tocat els firaires, que no poden obrir des de meitats de març, quan tot just estaven enllestint els preparatius de la Feria de Abril.

La temporada alta de les fires d’atraccions es concentra entre els mesos de juny i setembre, quan se celebren bona part de les festes majors. En aquests mesos, els firaires fan el 90 % de la caixa anual i el 10 % el fan durant els mesos d’abril, maig i octubre. La resta de l’any la majoria de fires no estan en marxa. L’estacionalitat reduïda de les fires ha fet que moltes famílies no guanyin diners des de l’octubre. Orús diu que si no obren, com a molt tard, al juliol hauran de tancar molts negocis.

Els firaires diuen que les ajudes de les administracions són insuficients perquè “només han rebut prestació d’autònoms els que s’havien donat d’alta quan va començar l’estat d’alarma”. Com a conseqüència, molts firaires han hagut de tirar endavant gràcies a la solidaritat dels companys. Per això també han sol·licitat a les administracions que també es concedeixi l’ajuda als firaires que hagin pagat quatre mesos d’autònom en el darrer any. El gremi exigeix a les administracions que no se’ls abandoni i que se’ls rebaixi l’IVA del 21 al 10 %. I, de fet, han convocat una manifestació per reivindicar la seva professió, que està prevista per al 26 de juny i que volen fer circulant per Barcelona amb els remolcs de les atraccions.

El Gremi d’Industrials Firaires de Barcelona i Província fa setmanes que treballa en l’elaboració d’un protocol de reobertura de les fires que garanteixi la seguretat dels usuaris. Ja n’han fet tres versions i la darrera inclou la possibilitat que les fires s’hagin de fer en recintes tancats que permetin regular l’aforament i la circulació de la gent. Els firaires també tenen prevista la neteja de les atraccions després de cada viatge, la utilització de tiquets d’un sol ús i la presència de gels hidroalcohòlics. Per a les atraccions com les pistes americanes o els inflables, en què pot ser més difícil respectar les mesures, els firaires donaran peücs d’un sol ús i desinfectaran les mans i peus dels infants. Fins i tot, s’ha pensat en la possibilitat que als autos de xoc només hi pugui pujar una persona per vehicle.

Aquest protocol ja ha estat enviat pels firaires als responsables dels ajuntaments per tal de salvar les festes majors que hi ha programades. A hores d’ara, encara estan pendents de rebre’n alguna resposta. El gremi ha explicat que hi ha alguns consistoris que han cancel·lat festes majors precipitadament i d’altres que no s’atreveixen encara a fer el pas i ser el primer a anunciar que hi haurà fires als seus pobles o barris