Els estudis sobre la vacuna contra la Covid a Can Ruti ja es troben en fase 3

Avui volem parlar de la vacuna contra el Coronavirus, i és que per primera vegada diversos centres de recerca de tota Espanya estan participant en un estudi amb milers de voluntaris. Un d'aquests centres és l'hospital Germans Tries i Pujol de Badalona. Per parlar del tema conversem amb el Doctor Pepe Moltó, investigador de Can Ruti, qui ens explica com va aquest estudi que ja es troba a la fase 3: "Estamos hablando de diversos estudios, hay más de uno. Ya se ha superado la fase 1 y la fase 2, y en estos estudios no se ha visto que las vacunas no produzcan ningún efecto grave o inesperado. Como mucho alguna reacción local o algo de fiebre, lo mismo que nos puede pasar cuando nos ponemos vacunas como la de la gripe. Ahora pasamos a los estudios de eficacia. Son estudios muy grandes en los que se requiere un elevado número de participantes, puede haber entre 30.000 y 40.000 participantes por estudio. " De moment encara parlem d'un estudi general, no podem parlar d'una vacuna concreta: "Exacto, no estamos dando datos de vacunas concretas porque estamos participando en diferentes estudios, todos ellos en fase 3, y con diferentes vacunas". I què s'ha de fer per participar en aquest estudi en cas que algú vulgui? El doctor Moltó ens contesta: "Los criterios de inclusión son muy laxos, prácticamente cualquier persona que sea mayor de edad y que esté interesada en participar en estos estudios puede hacerlo. Hemos creado un portal web que se llama soyinvestigacion.com, y aquí las personas interesadas pueden dejar sus datos de contacto para que contactemos con ellos y les demos información más detallada. No buscamos un perfil concreto, son estudios a realizar en población adulta de todo tipo."