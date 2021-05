Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra.

• Amazon Music i Apple Music fan un salt de Qualitat.

Tant Apple com Amazon han coincidit a comunicar canvis en els seus respectius serveis de música en streaming.

Apple Music introduirà al juny l'àudio sense pèrdua en tot el seu catàleg així com l'àudio espacial compatible amb Dolby Atmos i Amazon Music HD passa a estar inclòs en la subscripció de Amazon Music Unlimited i Amazon Music

• Twitch ajustarà el preu de les subscripcions al país de residència de l'espectador

Twitch ha anunciat un canvi en el preu de les subscripcions per als usuaris que es trobin fos dels Estats Units, que pròximament podran abonar-se a un canal per un cost inferior gràcies a que el servei ajustarà la quantitat a pagar al país de residència de l'espectador.

En conseqüència, el preu de la subscripció baixarà i els streamers rebran menys diners, però Twitch espera que a llarg termini augmenti tant el nombre de subscriptors com els ingressos.

• Les operadores bloquegen l'accés a Twitch per mandat judicial i després d'una petició errònia de Telefónica

Durant hores milers d'internautes de diferents operadores com Movistar, Vodafone, Orange i les seves respectives filials, han experimentat problemes per a accedir a Twitch, la major plataforma de transmissions en directe del món.

Inicialment ha regnat la confusió, ningú sabia què ocorria, però finalment s'ha descobert que tot s'ha degut al bloqueig per ordre judicial-

El renou que ha aixecat el bloqueig ha estat suficient com perquè Telefónica actués amb celeritat a l'hora de fer marxa enrere, però res impedeix que un altre dia la companyia pugui tornar a cometre el mateix error.

• els Estats Units elimina a Xiaomi de la llista d'empreses xineses sancionades

El govern estatunidenc ha acceptat eliminar al fabricador xinès de la llista d'empreses sancionades pel Departament de Defensa per la seva relació amb l'exèrcit i/o l'espionatge del gegant asiàtic, on va ser introduïda per l'anterior administració al costat d'altres com Huawei i el fabricant de semiconductors SMIC.

• WhatsApp restringirà funcions als usuaris fora de la Unió Europea que no acceptin les seves noves condicions

L'anunci de la nova política de dades compartides amb Facebook i la necessitat d'acceptar unes condicions d'ús que confereixen major control a la xarxa social han causat consternació entre un bon nombre d'usuaris de WhatsApp.

Aquells usuaris que no acceptin un dels "recordatoris persistents" de WhatsApp deixaran de poder accedir a la llista de converses.

Es mantindrà el servei de trucades de veu i vídeo, així com la possibilitat de respondre a missatges des de les notificacions, però si després de diverses setmanes "de funcionalitat limitada" WhatsApp també restringirà aquestes funcions.

La pèrdua de la llista de converses i les videotrucades convertiran a WhatsApp en una aplicació fantasma sense majors possibilitats d'ús.

Tal vegada per això WhatsApp ha inclòs en el seu FAQ un recordatori sobre com poden exportar les seves dades i mantenir així una còpia de seguretat. Mentrestant, aplicacions com Telegram ja s'han posat les piles i ofereixen un sistema de migració per a emportar-se contactes i converses directament a la seva aplicació.