Els "Escape Rooms", abandonats per les administracions

Els propietaris dels Escape Rooms de Catalunya han sortit aquesta setmana al carrer per queixar-se davant de la Generalitat de la manca d'informació, ja que no saben si la seva activitat entrava dins les restriccions o no. Fa molts dies que estan en aquest limb legal, tot i haver demanat un aclariment nombroses vegades. Eduard Serrania és el portaveu dels Escape Rooms : "El que ens passa és que no tenim un nombre d'epígraf concret, i al no tenir aquest número, quan donen ordres de restriccions mai entrem a cap de les categories que expliciten. I no sabem mai si podem tenir obert o no, si hem de fer igual que els teatres,o les discoteques o la restauració. El que fem, evidentment, és preguntar-ho a l'administració. I el problema és que depèn del telèfon al que truquem o la persona que ens atengui ens han donat respostes positives i també negatives. Hi ha policies locals que diuen que si podem obrir, i hi ha altres que diuen que no. De moment no sabem si el 23 de novembre podrem obrir o no. Cadascú de nosaltres fa el que li sembla, o segons les respostes que li donen diferents administracions. Com que no estem englobats dins cap àmbit, tampoc entrem a les ofertes d'ajudes. Hi ha ajudes a la restauració, o a les ludoteques, o als centres d'estètica, a les quals nosaltres no podem accedir. Quan es parla d'oci es parla d'oci nocturn, però nosaltres no entrem mai, tot i que enviem mails i truquem a tothom, però ningú ens fa cas i no hem rebut cap tipus d'ajuda. Ara mateix calculem que més del 30% dels Scape Rooms han hagut de tencar, i a cosa pot anar a pitjor.