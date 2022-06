Els errors de conducció que has d'evitar si et trobes en una retenció.

Els aixecaments dels peatges i les ganes de sortir de Catalunya després de la pandèmia són alguns dels motius que han fet créixer la mobilitat a les carreteres catalanes els problemes de trànsit i de retencions són notícia pràcticament cada dia sigui pels accidents o l'acumulació de vehicles. Per saber què hem de fer en aquestes situacions parlarem amb Carles Llinàs, Instructor de conducció segura del RACC.



- El primer que hem de fer quan ens trobem enmig d'un embús és no posar-se nerviós.



Si principalment avui dia una de les primeres prioritats d'aquestes circumstàncies és intentar evitar les distraccions i no posar-se en un comportament agressiu o violent perquè tothom té pressa per arribar al lloc. Davant d'aquesta situació s'ha de tenir constància que hem de mantenir la calma i la distància de seguretat respecte al conductor que va davant nostre.



- Pensem que si anem canviant de carril cada certs metres, podrem avançar més, això és cert o fins i tot és perillós?



Nosaltres sempre som partidaris de transmetre a tots els conductors d'avui dia que el comportament el volant és el més prioritari, llavors, aquesta acció d'anar buscant aquell carril que creiem que dona més fluïdesa o fins i tot més velocitat o anar canviant voluntàriament cada dos per tres de carril, pot provocar una acció d'un risc molt elevat o es pot produir una col·lisió amb el vehicle que ve darrere.



- Aconselleu anar a una velocitat constant i evitar-les accelerades o frenades.



Sí, ha dos tipus de cues en una retenció una d'elles és la cua d'estar parat i arrencar cinc metres, pares i 5 metres més i així una estona i l'altra cua és la que comporta a l'inici de la retenció total, aquella fluïdesa dels tres carrils que no passen dels 60?km per hora, però van circulant lentament i aquí hi ha un factor de risc molt elevat perquè anem molt enganxats i a prop del vehicle que tenim endavant. Aconsellem una distància prudencial, no és necessari anar canviant de carril i portéssim una velocitat constant, això facilitaria que no tinguéssim aquestes retencions.