Els efectes positius de la pandemia en nens: més pacients, creatius i empàtics

Segons els experts, no tot ha estat negatiu, la pandèmia ha tingut també un aspecte positiu i ha propiciat que els nens siguin més pacients, empàtics i creatius.

Si bé és cert que alguns estudis afirmen que més de la meitat dels nens van veure perjudicada la seva salut mental, els experts creuen que també és important preguntar-ho als petits i valorar variables que puguin perjudicar la salut mental, com l'estat de l'infant previ al confinament i el maneig emocional per part dels seus pares o cuidadors principals, els nens han tingut, gràcies a la pandèmia i sobretot durant les setmanes de confinament estricte, moltes oportunitats per aprendre de les dificultats.

Curiosament, multitud d'estudis es refereixen a les baralles entre germans com una cosa positiva, perquè ajuden al desenvolupament emocional. Els experts defensen l'enfocament positiu, i assegura que discutir amb germans o amics ensenya a l'individu a defensar la seva opinió, a expressar-la correctament i a explorar els seus límits dins de cada disputa. La vida comporta conflictes i situacions desagradables que hem d'afrontar, i la nostra manera de fer-depèn de quins mecanismes hem après.

Per tant, la convivència i el confinament han suposat una oportunitat perquè els nens més passius aconseguissin el seu límit, s'expressessin i aprenguessin a fer-se sentir. Una qualitat que sol aprendre a l'hora del pati, però que, tancats a casa, s'ha accelerat. En aquest sentit, cobra importància també l'autocontrol: diversos adolescents han reconegut que s'han controlat més per no tenir conflictes a casa en uns temps tan crítics. Així, han après a autocontrolar-se i han descobert que de vegades cal resignar-se.

Diverses investigacions conclouen que la família exerceix una influència decisiva en el rendiment escolar dels alumnes. El confinament va ajudar a tots els membres de la família a conèixer-se més, un valor difícil d'obtenir en una societat sense temps i que alguns nuclis familiars van aconseguir recuperar.

Nombrosos estudis, relacionen l'avorriment i la paciència amb la creativitat i la curiositat. En una societat marcada per estímuls constants, els petits amb prou feines tenen temps de desenvolupar la seva paciència. Els confinaments els han ensenyat no només a saber avorrir-se i a ser més pacients, sinó també a valorar la recompensa d'aquesta espera.