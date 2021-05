Els docents creuen que canviar el disseny de l'aula milloraria l'aprenentatge

Un estudi liderat per la UOC recull l'opinió dels docents sobre les aules on ensenyen, els quals diuen que organitzar el mobiliari de l'aula a escoles i instituts no és la millor manera de fomentar l'aprenentatge. Especialment si es tenen en compte les necessitats dels escolars del segle XXI, els quals, segons l'OCDE, requereixen un entorn social que exigeix autonomia, flexibilitat i capacitat per prendre decisions i connectar coneixements per si mateixos o mitjançant el treball en equip. Per saber com afecta el disseny de les aules en tot això tenim al Guillermo Bautista, membre del grup de recerca Smart Classroom de la UOC.

-És antiquat el disseny de les aules actualment?

No és una qüestió només de disseny sinó que els espais que tenim habitualment en una escola tradicional no responen a com aprenem. En el grup de recerca el que volem és fonamentar amb l'evidència científica com haurien de ser aquests espais per respondre millor a les noves necessitats, a la forma d'aprendre i d'ensenyar.

-Com haurien de ser aquests espais?

En cada escola i cada projecte, proposem un sistema de co-disseny perquè els espais responguin el projecte educatiu. Hem determinat uns principis que haurien d'aplicar-se a totes les aules, com són la flexibilitat, el confort o l'adaptabilitat.

-Fins a quin punt les noves tecnologies influeixen en l'adaptació de les classes?

Aquest és un punt més del problema general dels espais, hem passat 20 anys integrant element digitals a les aules, però les aules no han canviat res. Proposem una integració de l'element digital molt invisible que només estigui a l'aula quan només s'hagi de fer servir.

-Els docents no valoren bé l'organització de l'ambient a la classe.

Aquest és de l'inici de la nostra recerca, els espais que tenim no responen al que volen fer moltes escoles en el seu projecte educatiu.