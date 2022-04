"Els dies que vindran" de Joan Masdéu

Cinc anys després del seu darrer treball en estudi, ara presenta 'Els dies que vindran' . Ens trobem amb ell per parlar d' aquest nou disc, Joan Masdèu.

- Quines diferències trobes de treballar en grup o en solitari?



En solitari, els encerts i les ensopegades et toquen a tu, però mai arribes a treballar del tot sol. Durant aquests últims discs, he treballat amb un equip de gent, que som els que al final acabem donant forma a totes les cançons.



- A les entrevistes sempre es sol buscar una etiqueta musical, tu com definiries aquest nou disc?



Els dies que vindran d'entrada era un títol abocador que senzillament et convidava reflexionar i l'opció que tu triïs. El que intenta explicar el recorregut d'aquestes cançons és que en certa manera dependrà de la forma que li vulguem d'una, és de dir, no podem triar com sigui perquè hi haurà altres bons o no tants, però potser sí que podrem triar al prisma des del qual mirar i decidir com viure els dies que vindran, és a dir, ens hem passat tot el confinament sortint els terrats. Sortim d'un patiment mundial de dos anys seguits i no se'ns acudeix res més aniré correctiu què posar-nos en una guerra per fer patir més de la humanitat.



- Quan us podrem veure en concert?



El passat 3 d'abril vam actuar a Reus, va ser el tret de sortida i a partir d'aquí hi ha una dotzena de dates confirmades. Estarem a Manresa, Cardedeu, Collbató, Cambrils, Camprodon o Mallorca. A la meva pàgina web Joan Masdéu.com es poden veure tots.