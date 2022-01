Els consells per tenir unes bones rebaixes

Com cada mes de gener, arriben les tradicionals rebaixes que, a diferència de 2021, no estan afectades per les restriccions de moviment. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), ha elaborat una sèrie de consells per a tenir en compte abans de sortir de compres.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el portaveu de l'OCU, Enrique García (àudio), que ens ha explicat els següents consells:

1. Fer llistes del que realment es necessita. Pensar el que ens fa falta abans de sortir de botigues és una bona manera d'evitar compres impulsives.

2. Saber que la normativa indica que els productes han d'haver format part de l'oferta habitual de l'establiment durant almenys un mes, i que la seva qualitat no pot ser diferent a la que tenien abans d'estar rebaixats.

3. Comprovar que els objectes rebaixats mantenen el seu preu original al costat del rebaixat, o bé que s'indica de manera clara el percentatge del descompte.

4. Encara que en alguns comerços s'estableixen unes condicions especials per a les compres en rebaixes (sobre les devolucions, l'acceptació del pagament amb targeta…), han d'estar clarament indicades i en un lloc visible.

5. En les compres en línia, encara que el producte estigui rebaixat, el consumidor manté el dret a retornar-lo comunicant-lo al venedor en els 14 dies següents al lliurament.

6. Conservar el tiquet o factura simplificada de les compres. No s'ha d'oblidar mai que, si perd el tiquet, es perd també el dret a canviar, retornar o reclamar després de la compra.

7. En cas de problemes i si no aconsegueix arribar a un acord, sol·licitar el full de reclamacions. I en la mesura del possible, triar botigues adherides al sistema arbitral de consum: es presten a resoldre les diferències de manera ràpida i gratuïta.

8. Recordar que el servei postvenda i l'aplicació de la garantia són iguals durant les rebaixes o fora d'aquest període. Per cert, des de gener de 2022 la garantia de compra s'amplia de dues a tres anys.

9. Evita caure en el parany del consum excessiu: aprofita per a equipar-te tu, equipar a la teva família o la teva llar amb millors preus sense deixar-te portar per compres impulsives.