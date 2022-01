Els consells per a un ús responsable del primer mòbil

La relació dels nens amb la tecnologia comença cada vegada a edats més primerenques i el telèfon mòbil s'ha convertit en una peça indispensable. De fet, l'edat mitjana en la qual els menors reben el seu primer telèfon se situa per sota dels 11 anys, segons un recent estudi d'Unicef. A més, d'acord amb les últimes dades de Statista, el 69% dels nens i nenes espanyols d'entre 10 i 15 anys van comptar amb un mòbil durant 2021.

No sols s'inicien més aviat, sinó que també passen més temps amb les seves terminals.Els menors passen una mitjana de 711 hores i 45 minuts a l'any enfront d'una pantalla.

Avui dia, les famílies s'enfronten al repte de donar als seus fills una bona educació digital, la qual cosa pot resultar complicat per a molts pares i mares en part analògics. El moment de donar-li un mòbil als fills es pot intentar allargar, però és un moment inevitable. Com fer-lo?.





1. Aprendre sobre els riscos d'Internet. El primer pas és conèixer els riscos que comporta l'ús de la tecnologia, una responsabilitat que recau sobre els pares. Si bé els avantatges són més que evidents, l'àmbit en línia és bastant desconegut per a molts pares i mares i introduir als menors en ell a cegues pot ser perillós. El *ciberbullying és un dels principals perills de la xarxa, alguna cosa que segons l'últim estudi de la companyia només preocupa el 2% de les famílies malgrat l'augment reflectit des de la pandèmia.





2. Parlar les coses i arribar a un consens. La maduresa dels fills és una cosa important a l'hora de decidir si és el moment perfecte per a oferir-los un telèfon mòbil. Saber si els menors estan o no preparats per a tenir un mòbil comença per una comunicació oberta en la qual s'arribi a un acord sobre el seu ús.





3. Establir límits horaris. No és cap secret que l'ús de la tecnologia té importants efectes negatius sobre el somni. Per a assegurar el descans és fonamental evitar que el telèfon mòbil estigui en el dormitori. Recomanen evitar l'ús de les pantalles una hora abans de ficar-se al llit.





4. Assegurar la privacitat dels comptes. És fonamental comprovar la privacitat de les plataformes en les quals els menors tenen activitat per a saber si les publicacions són visibles per a tot el públic o simplement per a familiars i amics. Els experts recomanen limitar l'accés i optar per un perfil privat.





5. Utilitzar sistemes de control parental. Una de les formes més senzilles i efectives d'evitar que els menors accedeixin a continguts inadequats o abusi del mòbil durant el dia és configurar una aplicació que et permeti tenir un cert grau de control sobre el seu dispositiu. Això pot evitar discussions i malentesos i assegura a les famílies que el seu benestar digital.





6. Predicar amb l'exemple. Els pares són els referents dels fills en molts aspectes, per aquest motiu, el nostre comportament enfront de les pantalles ha de ser tan saludable com el que se'ls exigeix als menors. D'acord amb l'estudi Digital 2021 de *Hootsuite i *We Llauri Social, els espanyols passen una mitjana de 6 hores i 11 minuts diaris utilitzant el telèfon mòbil, una xifra molt alta que pot influir en les rutines digitals dels menors.





7. Ensenyar a valorar i cuidar. És important que els menors comprenguin que el mòbil és una eina i no una joguina i que la seva funció principal és la de poder estar comunicats amb ells. A més, es tracta d'articles cars, per la qual cosa és necessari que entenguin que un mòbil comporta una sèrie de responsabilitats amb les quals han de complir.





“No existeix una resposta correcta i ideal per a saber quan és l'edat idònia per a lliurar el primer mòbil als nostres fills, així que més que preocupar-nos pel quan, cal centrar-se en el com”, declara Eduardo Cruz, CEO i co-fundador de Qustodio a Migdia a COPE Catalunya.

“L'educació i maduresa dels menors és progressiva i diferent, per això, l'acompanyament i la comunicació són imprescindibles per a garantir el seu benestar digital i un ús responsable d'aquest”.