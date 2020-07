Els conductors de Barcelona perden més de 15 jornades laborals a l any atrapats a embussos

Els conductors de Barcelona perden cada any 147 hores al volant atrapats en embussos, xifra que equival a més de 15 jornades laborals, segons l’informe d’AECOC Cap a un model sostenible de distribució urbana de mercaderies a Espanya. Això fa que la velocitat mitjana al centre de la ciutat se situï en els 14 quilòmetres per hora, una xifra inferior a altres capitals mundials molt més poblades i amb més congestió com Moscou i Berlín (18 km/h), Sao Paulo (16 kmh) i igual que Ciutat de Mèxic i Nova York (14 km/h).

Al conjunt de l’espanya, la pèrdua pel model actual de mobilitat urbana equival al 2 % del PIB espanyol. Concretament, segons l’estudi, el cost econòmic derivat del temps perdut en embussos, de l’impacte mediambiental i de la sinistralitat se situa entre els 15.100 i 23.800 M € a l’any.

“Aquestes dades no només suposen un greu perjudici per a l’economia, sinó que també tenen un impacte social. Els nivells de contaminació atmosfèrica actuals sobrepassen els límits establerts per l’OMS i tres de cada 10 espanyols estem exposats a una contaminació acústica superior a la recomanada per la mateixa organització”, segons el responsable de l’àrea de Smart Cities de l’AECOC, Marc Nicolàs.

Més distribució de mercaderies per la pandèmia

Dins de la mobilitat urbana, també destaca el pes de la distribució de mercaderies, que s’ha anat incrementant progressivament. Així, l’any passat, el seu pes total de la circulació al centre de Madrid va ser del 38 % i es preveu que el 2025 el percentatge ja sigui del 47 %. Bona part de l’augment s’explica pel creixement de comerç electrònic i el canvi d’hàbits dels consumidors, sobretot també arran de la pandèmia pel coronavirus.

