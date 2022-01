Els cinemes de Sabadell: de dilluns a dijous «dia de l'espectador»

Els responsables de Cinemes Imperial i Multicinemes Eix Macià expliquen com aquesta mesura no sols fomenta l'hàbit sociocultural d'assistir a l'espectacle del cinema, sinó que ajuda, en la situació sanitària actual provocada pel COVID-19, al fet que no es produeixin les temudes aglomeracions de gent.

«Per tradició, el dia de l'espectador era sola una vegada a la setmana —els dimarts en la nostra localitat—, però fa temps que decidim implantar-ho de dilluns a dijous inclusivament —excepte festius i vespres de festiu—.

Aquest al·licient per a acudir a les sales de cinema de Sabadell entre setmana té com a objectiu “acaronar” als cinèfils, aficionats, famílies i amics que gaudeixen amb la pantalla gran, acostar el cinema a tots els públics i, per descomptat, propiciar que el cinema sigui un espai segur».

A Migdia a COPE Catalunya ens ho ha explicat el gerent dels cinemes, Miquel Gratacós (àudio).

Des dels seus orígens, el cinema s'ha vist obligat a adaptar-se als canvis que ha experimentat el conjunt de la societat, satisfent necessitats i creant altres noves.

El COVID-19 ha portat a la indústria a un terreny desconegut, en el qual les sales de cinema, en el seu objectiu d'oferir la màxima seguretat a l'espectador, han pres algunes mesures, com aquesta dels cinemes de Sabadell.

En relació amb l'anterior, cal tenir en compte que la preferència del públic en general és la d'anar al cinema quan hi ha promocions —així ho afirmen en diferents estudis fins al 63% dels enquestats—, per la qual cosa aquesta iniciativa dels cinemes de Sabadell fa possible que tots aquells que ho desitgin puguin gaudir del preu reduït fins a quatre dies a la setmana, evitant, d'aquesta forma, l'assistència massiva en el conegut com a «dia de l'espectador», la qual cosa, sens dubte, resulta preferible si atenem la situació sanitària actual.