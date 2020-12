Els cinemes de Catalunya poden acabar l'any perdent un 70 per cent del seu públic habitual

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb Pilar Sierra directora del gremi els cinemes de Catalunya. Els cinemes acabaran l’any amb una davallada de públic del 70 per cent . Això és una pèrdua de 15 milions d’espectadors. O el que és el mateix: 50 milions d’euros. L’any passat hi va haver 19 milions d’espectadors als cinemes de Catalunya. Aquest 2020, només 4,5 milions. Una baixada que es deu, en part, al confinament. Tot i així, ara, el 95% dels cinemes estan oberts amb una restricció del 50% de l’aforament. També ho estan els dels centres comercials. Segons el gremi però, hi va molt poca gent perquè gairebé no hi ha estrenes, i el toc de queda tampoc ajuda. Tot plegat ha fet que les xifres toquin fons. Segons el gremi de cinemes: Estem parlant que acabarem un 70% per sota de l’any passat. La situació és molt complicada i esperem que el proper any puguem continuar amb el recolzament per garantir que les sales de cinema segueixen obertes. Segons Sierra, l’estrena de la pel·lícula Wonder Woman 1984 el proper divendres no serà suficient per remuntar. Segons el Gremi de Cinemes de Catalunya, totes les sales estan en perill. De moment, ja han tancat de forma definitiva, entre d’altres, els Méliès, els Texas i La Vailet, a Barcelona. A més, cinemes com el Phenomena de Barcelona s’han vist obligats a demanar ajuda als seguidors per poder continuar. Fa uns dies, la sala va obrir una campanya a Verkami per recaptar diners. Diuen que els quatre mesos que van estar tancats han fet molt mal i que necessiten pal·liar els danys econòmics.