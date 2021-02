Els Centres Comercials continuen tancats malgrat les noves mesures contra la pàndemia

Avui a Migdia Cope Catalunya hem parlat amb Víctor García, portaveu de l centres Comercials. Les botigues dels centres comercials són de les més afectades per les restriccions, i el pagament del lloguer s'ha convertit en el principal maldecap. Un decret de la Generalitat aplanava el camí per aconseguir rebaixes del 50%, però el govern espanyol va proposar una norma alternativa. Cadascú s'està agafant al decret que més li convé, i, en alguns casos, el conflicte entre comerciants i propietaris s'està escalfant, especialment en els centres comercials propietat de la multinacional Unibail Rodamco. Botigues com La Mallorquina denuncien que se'ls estava aplicant una rebaixa del lloguer del 50%, tal com estableix el decret de la Generalitat, però que després d'aprovar-se el 22 de desembre la norma espanyola, els propietaris han deixat d'aplicar la rebaixa. A diferència del decret català (que estableix una rebaixa del 50% si no hi ha acord entre les parts), la norma aprovada pel consell de ministres fixa que s'ha de provar un descens de facturació del 75% del mes de desembre (comparat amb el 2019). Fins i tot en aquest, el propietari té l'última paraula. Organitzacions de comerciants com Comertia i Barcelona Oberta ho han denunciat públicament. Al Centre Comercial Glòries, els lloguers de locals oscil·len entre els 12.000 i els 20.000 euros al mes. Unibail Rodamco, la multinacional que gestiona els centres comercials Glòries, La Maquinista i Splau, es defensa al·legant que estudia cas per cas el descens de vendes. A partir d'aquí fa una oferta per rebaixar el lloguer que, de moment, no convenç els botiguers. La qüestió dels lloguers en els centres comercials ha obert un debat jurídic que està fent arribar consultes contínuament a alguns despatxos d'advocats. I la pregunta està sobre la taula: quin decret preval, el català o l'espanyol?