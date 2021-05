Els casos de fatiga ocular i miopia augmenten un 20% durant el 2020

La miopia afecta ja sis de cada deu joves universitaris de Catalunya com a conseqüència de l'estil de vida cada cop més sedentari i una exposició excessiva als dispositius digitals.

Aquests dos factors s'han agreujat durant el confinament pel coronavirus i per això alerten que hi ha un "augment greu" dels problemes de salut visual.

Aquestes afectacions es poden especialment entre nens i adolescents perquè són més vulnerables en tenir un sistema visual en evolució i menys capacitat per autogestionar-se en l'ús de pantalles.

Per això, els experts de la FOOT han apuntat la importància de seguir uns hàbits de salut visual adequats. El degà de la Facultat, Joan Gispets, ha explicat que hi ha evidències científiques que demostren que l'aparició de la miopia té "una relació molt clara" amb l'entorn visual, sobretot en infants i adolescents. Ha afegit que les condicions del confinament "van en la línia contrària als hàbits que ajuden a prevenir-ne l'aparició".

A Migdia a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb l'Alfons Bielsa, president del COOOC (col.legi oficial d'òptics optometristes de Catalunya) "La naturalesa és sàvia, quan forcem d'aquesta manera la vista el nostre organisme adapta l'ull. És molt important la llum natural, no mirar el mòbil a les fosques, i la regla del 20-20-20, cada 20 minutos, mirar a 20 metres durant 20 segons"

Per afavorir els bons hàbits, la FOOT ha elaborat un decàleg de recomanacions per a un bon us de les pantalles i la prevenció de problemes de salut visual.

Entre d'altres, es recomana limitar el temps d'ús segons l'edat, amb un màxim d'una hora diària en infants en edat preescolar, entre tres i quatre en els que estan en edat escolat i un màxim de sis en adolescents.

També han destacat la importància de la il·luminació ambiental, evitar distàncies massa properes a la pantalla, mantenir els ulls alineats amb la vora superior de la pantalla i fer descansos cada mitja hora, entre d'altres.