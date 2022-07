Els càmpings preveuen un estiu històric amb rècord de viatgers i pernoctacions.

Entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, dotzenes d'establiments penjaran el cartell de complet i la resta de càmpings superaran el 90%. El ritme de reserves és molt alt el que permet entrellucar que entre juliol i setembre, se superaran els 5 milions de viatgers i els 23 milions de pernoctacions, xifres superiors a 2019. Es manté l'increment d'acampadors nacionals de la pandèmia i es reprèn l'arribada massiva de turistes estrangers. Els càmpings arreu d´Espanya es preparen aquests dies per al que probablement serà el millor estiu de la seva història. Ni tan sols abans de la pandèmia es recorden semblants expectatives a les que el sector pot arribar en els pròxims mesos. Des de fa una dècada, els càmpings venien any rere any, superant la seva ocupació mitjana fins que en 2019 es va superar el 85% d'ocupació amb 4.448.000 viatgers i 22.781.000 pernoctacions. Ara, després dels 2 últims estius de pandèmia, el sector espera superar el 90% d'ocupació mitjana nacional, els 5 milions de viatgers i els 23 milions de pernoctacions. Molts establiments penjaran el cartell de complets des de mitjan juliol a mitjan agost. Aquestes bones dades se sustenten en l'acampador nacional que ja va despuntar de manera notable l'estiu passat i en la recuperació del turista estranger, ja sense restriccions ni limitacions de cap mena.

Les previsions per zones geogràfiques són les següents: Càmpings de costa: al Mediterrani, establiments d'Andalusia, Múrcia i Barcelona tindran una ocupació mitjana superior al 95% aconseguint molts d'ells el ple. En el nord del país i depenent de les condicions meteorològiques, càmpings de Galícia, Cantàbria, Astúries i País Basc superaran el 90% d'ocupació.