Els caçadors demanen respecte i pedagogia del seu treball en els boscos catalans

De caça i caçadors parlem avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra, amb el president de la Federació Catalana de Caça, Sergio Sánchez. Aquest dissabte ha entrat en vigor una resolució de la conselleria de l'Interior que prohibeix la caça major durant els caps de setmana a quatre parcs naturals, entre els quals el de Collserola.

Els altres tres parcs són el de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, de la Serralada de Marina i de la Serralada Litoral, i l'objectiu és minimitzar el risc d'accidents de caça ara que tenen tants visitants.

En principi és una mesura que estarà vigent mentre durin les restriccions de mobilitat per la pandèmia, i entra en vigor una setmana després de dos accidents que van tenir força ressò.

El més greu va passar dissabte de la setmana passada a Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental: un caçador d'una batuda de senglars va matar un home que collia pinyes al bosc.

El mateix dia a Massanes, a la Selva, un caçador d'una altra batuda de senglars va disparar a la cama a un ciclista que circulava per una pista forestal, i el va malferir. Per la seva banda, la Federació Catalana de Caça demana més respecte per la seva activitat i reclama més mesures de seguretat en les batudes autoritzades de senglars que s'organitzen.

Els caçadors es queixen que a partir de les restriccions de mobilitat imposades per la COVID-19 hi ha molta més gent que surt a fer activitats a la natura.

Federació Catalana de Caça assegura que de tant en tant es troben amb persones que no fan cas de la senyalització i això els posa en perill.

Es calcula que a Catalunya hi ha més de 120.000 senglars, i la seva caça és considerada una activitat essencial, per controlar-ne el número i limitar el dany que provoquen als conreus.

Unió de Pagesos assegura que aquests animals fan molt malbé les explotacions agrícoles: Aquest sindicat fa temps que demana que hi hagi més batudes de caça per reduir el nombre d'animals, i també demana al govern que es creï una assegurança per poder assumir els costos.