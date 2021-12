Els Bonus Consum de l'ajuntament de BCN s'esgoten en 48 hores

Després de l'èxit , l'Ajuntament de Barcelona aportarà a la ciutadania un total de més de 100.000 bonificacions de consum. Això vol dir que el consistori aportarà una nova aportació econòmica d'1 milió d'euros per fomentar el consum presencial de les institucions locals. Aquestes noves bonificacions estaran disponibles per a la seva descàrrega el 20 de desembre i s'han d'utilitzar abans de finals d'any.

La bona reputació del bon de consum fa que en poques setmanes s'hagin utilitzat 217.255 vals. El projecte es va posar en marxa el 18 d'octubre i, des d'aleshores, l'interès de la ciutadania i les estructures empresarials pel programa ha crescut de manera exponencial.

Els Bonus Consum s’ha impulsat per incentivar el consum local de productes, serveis i restauració durant aquest any, unes mesures impulsades per l’Ajuntament de Barcelona per aconseguir la recuperació comercial de la ciutat, Parlarem amb el president de Barcelona oberta, Gabriel Gené.



- Encara queden bonus consum?



No, el dijous es van esgotar tots, aquesta primera edició ha estat un èxit amb els primers 300.000 bonus i l'ampliació dels 100.000 ha estat desbordant perquè en tan sols dos dies s'havien exhaurit.



- Quin és l'objectiu d'aquests bonus consum?



Té un objectiu doble, beneficiar a la ciutadania i al petit comerç. A part la ciutadania gaudirà de 10?€ en el petit comerç amb compres superiors a 20?€ i per part del comerç té la possibilitat d'atraure a més compradors gràcies a aquesta injecció de diners que ha posat l'ajuntament per dinamitzar l'economia tornar a recuperar els nivells de consum que hi havia abans de la pandèmia.



- El bonus es poden utilitzar fins al dia 31 de desembre. Hi haurà en un futur més bonus consum?



De moment ha estat tot un èxit i creiem que és important fer altes edicions, no sé si seran vinculades a altres campanyes, però quasi segur que serà un instrument important per futures campanyes de Nadal.