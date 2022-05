Els beneficis dels casals d'estiu

Les colònies i casals d'estiu són una font de valors i habilitats fonamentals per al futur d'un nen. Durant aquestes activitats, van fer amics de tota la vida i van aprendre els valors de la solidaritat, la generositat, la sinceritat, el treball, la superació i el sacrifici. Parlarem amb el professor del departament de pedagogia de la UdG, Pere Soler.



- Com és d'important que els nens facin colònies i casals d'estiu



La primera idea què les famílies haurien de tenir present és que quan parlem d'activitats de lleure amb una voluntat educativa i és el que determina que aquestes activitats també tinguin una intenció Clara pedagògica i educativa. Si ens fixem en els mesos de l'any, l'estiu és una quarta part del nostre temps anual, la possibilitat que aquest lleure sigui educatiu, és molt important. Els pares han de tenir present la qualitat i el benestar dels infants durant aquest temps de lleure.



- Quan parlem de lleure educatiu, a què ens referim? No és l'educació habitual de les classes ordinàries de la resta de l'any.



Exacte, i aquesta precisament és la virtut que té aquest temps que d'alguna manera complementària una altra estratègia i fins i tot amb una altra intenció del temps escolar , que fonamentalment va dirigit a través d'un currículum establert, és un temps que centralitzat la seva principal activitat a dins de l'escola i a l'aula amb un grup determinat, és a dir, té uns condicionaments que determinen un tipus d'aprenentatge que en moltes ocasions és poc vivencial En canvi, el lleure és un temps que habitualment és volgut i desitjat amb grups no determinats on es barregen les edats , no tens un professor que faci un aprenentatge disciplinari d'assignatures, la major part de les activitats són a l'aire lliure i tampoc hi ha un currículum determinat.