Els Beatles al cinema

L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules i sèries per veure aquest cap de setmana. Avui fa unes recomanacions essencials sobre la presència dels Beatles al cinema-documental:





-"A Hard Day's Night"

Un dia "típic" a la vida dels Beatles, que inclou moltes de les seves cançons famoses.





-"The Beatles And India"

Pel·lícula documental sobre el viatge dels Beatles a l'Índia.





-"The Beatles: Get Back"

”The Beatles: Get Back" és una pel·lícula de The Walt Disney Studios en associació amb Apple Corps Ltd. i WingNut Films Productions Ltd. Es tracta d'una nova i fascinant col·laboració entre The Beatles, la banda més influent de tots els temps, i el director Peter Jackson, guanyador de tres Oscar (trilogia "El Senyor dels Anells"). S'han recopilat més de 55 hores de material inèdit, filmat per Michael Lindsay-Hogg en 1969, i 140 hores d'enregistraments d'àudio de les sessions.