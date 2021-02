Els bancs cobren més comissions per compensar la reducció del benefici durant la pandèmia

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parem amb Miguel Otero, cofundador de www.sincomisiones.org, de la pujada de les comissions dels bancs.

Amb els tipus d'interès baixos, i en alguns casos en negatiu, les entitats bancàries intenten compensar la reducció dels beneficis imposant comissions o endurint les condicions perquè els clients evitin pagar-ne.

Queden enrere els anys plens d'ofertes per esquivar les comissions. Ara, els bancs ofereixen plans per no pagar-ne, cada un amb les seves condicions. Actualment, molts bancs tradicionals ja ofereixen al client estalviar-se algunes comissions si fa les gestions ell mateix per internet. Per estalviar-se pagar comissions, el client ha de tenir la nòmina al banc, alguns rebuts domiciliats i una certa activitat. Com més fons, assegurances o hipoteques tingui a l'entitat, més avantatges tindrà.

Però, amb la crisi de la Covid-19, la banca ja ha començat a fer una cosa impensable fa uns anys: cobrar al client que té un dipòsit. Alguns bancs que ja ho cobren a empreses i administracions, ara cobraran al voltant d'un 0,2% als clients particulars que tinguin més de 30.000 o 100.000 euros al dipòsit.

La web sincomisiones.org, especialitzada a comparar condicions dels bancs, assegura que els bancs busquen un tipus de client que només operi amb una entitat. Un dels seus cofundadors, Miguel Otero, alerta que no sempre el client té tota la informació: "És molt difícil accedir a la informació de per què un banc em cobra 240 euros de manteniment l'any i un altre em pot donar el mateix servei gratis. Hi ha una falta de transparència del cost dels serveis prestats, hi ha una falta de transparència de com es rendibilitzen els diners que tens al banc i, evidentment, hi ha una falta de transparència sobre les comissions que et cobren". L'any passat, els cinc principals bancs de l'estat van ingressar prop de 18.000 milions d'euros amb el negoci més tradicional: deixar i guardar diners.