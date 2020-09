Els autónoms tindràn ajuts fins el 31 de gener de 2020

La federació nacional d’associacions de treballadors autònoms, ATA, ha aconseguit in extremis un preacord amb el govern espanyol per estendre els ajuts al col·lectiu autònom fins al 31 de gener, a Migdia Cope Catalunya i Andorra ho hem volgut confirmar amb la Celia Ferrero, vicepresidenta nacional d'ATA.

La satisfacció davant aquesta pròrroga era visible a les paraules de la Celia, qui ens explicava que també es posen en marxa noves ajudes i es milloren les existents, perquè no hi hagi exclusions, o en quedin molt pocs a fora. Són aproximadament 600.000 autònoms els que s’hi acolliran, s’ha recuperat la prestació extraordinària que s'havia extingit al juny, ja que no hi havia restriccions, i donat que ha tornat la pandèmia i amb ella les restriccions s’ha recuperat l'extraordinària, al mateix temps, a la prestació ordinària havien quedat a fora molts col·lectius, que ara també estaran inclosos.

, i es pot ampliar en funció del nombre de familiars, aquesta prestació s ha recuperat en els sectors que pateixen restriccions, com per exemple, l'oci nocturn, es podrà accedir a ajuda més exoneració de la quota, d’aquesta mateixa prestació també podran gaudir aquells autònoms que van quedar exclosos de l'ordinària, o sigui, els autònoms que estaven en tarifa plana, i els que no tenien més de dotze mesos d'antiguitat.

El cessament d'activitat extraordinari és un ajut que no consumeix l’atur dels autònoms i no requereix un període mínim de cotització.

Respecte a la prestació ordinària, la pròrroga donarà seguretat i millorarà la prestació dels autònoms de temporada.

Aquestes negociacions també clarificaran la situació dels autònoms a l'hora de buscar la transformació en moltes activitats que s'hauran de transformar als nous costums socials i de consum que ens està imposant aquesta pandèmia, tot i que alguns, ja s’estaven manifestant com la digitalització i el comerç electrònic.

També li hem preguntat a la Celia que hauria de fer un treballador autònom en el cas que emmalalteixi de Covid, caldria sol·licitar una baixa assimilada a accidents i malalties professionals que es cobrarà des de el primer dia, el problema és que s’hauria de continuar pagant la quota d’autònoms, la qual cosa des del punt de vista d'ATA no té sentit, i negociaran perquè no sigui així.

Si ets autònom i necessites assessorament, et pots dirigir a l’ATA, han atès a més de 125.000 consultes des de l'inici de la crisi, també estan disponibles a www.ata.es.