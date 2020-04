Els autònoms es queixen de la seva precària situació

No fa masses dies que el Ministre de Seguretat Social, José Luís Escribá va afirmar que qualsevol autònom que hagi vist interrumpuda o reduida de manera intensa la seva activitat econòmica té dret a una prestació que al menys arribarà a 950 euros. Sandra Zapatero és la presidenta de la Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya, i amb ella hem volgut parlar del tema: "Aquí a Catalunya a data de març som 542.000 autònoms, 6.000 menys que fa unes setmanes, perquè veieu les xifres cap a on apunten". Què passa amb aquest ajut que va anunciar el ministre?: "Al darrer reial decret llei s'intenta mantenir l'ocupació. Hi ha cosetes que volíem aconseguir i si que hem aconseguit. Ajudes per exemple als autònoms que fins ara cotitzaven en un sistema de mòduls, i que ara pagaran a Hisenda en funció dels seus beneficis reals. Malauradament sembla que els col.lectiu dels autònoms està sent més escoltat ara. També volem reivindicar el tema dels lloguers. Perquè una cosa són aquells autònoms que tenen un local hipotecat, que per aquests hi ha hagut mesures, i altres personas tenen un local llogat. I ara és molt important saber que si nosaltres, com a autònoms, tenim un lloguer, podem entrar en una moratòria. És a dir que podem deixar de pagar des que va començar a regir l'Estat d'Alarma, fins a 4 mesos després que deixi d'existir l'Estat d'alarma. I aquests diners els podré tornar durant un termini de 2 anys. Això és molt important per la liquidesa dels autònoms. Ara estem en un pla de xoc, i no serà fácil. També estem lluitant per poder rescatar els plans de pensions, que ara estan molt penalitzats, i volem que la gent pugui utilitzar aquests diners sense pagar indeminitzacions tan altes.