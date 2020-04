Els autònoms demanen una moratòria també pels lloguers

I hem de parlar dels autònoms. Els treballadors que més estan patint aquest confinament. Volem saludar a la Sandra Zapatero que és la presidente a la Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya.

"Sens dubte els autònoms som els que pitjor ho estem passant. I totes les ajudes i prestacions són ben rebudes, però com tothom entendrà mai són suficients. Tenim un 30% del col.lectiu d'autónoms que encara no està cobert. Aquests són els que pitjor ho estan passant. La incertessa i desesperació de molta gent ens està arribat aquests dies, que pensen ja no si podran obrir demà, sinó si podran pagar els rebuts i les factures que els hi venen avui"

"Hi ha una part del col.lectiu que tenen unes activitats que han d'estar tancades durant tot aquest període de confinament. Aquests autònoms, afortunadament, poden rebre una prestació extraordinària per cessament de l'activitat. Però un altre part del col.lectiu, on tenim el veritable problem, és aquell que pot mantenir obert el seu negoci. El problema és que la llei diu que has d'acreditar una davallada d'ingressos del 75%. I la primera quinzena del mes de març es va treballar, amb la qual cosa per molts negocis acreditar un 75% de rebaixa d'ingressos no és possible. El que estem demanant al govern de l'Estat és que baixi aquest 75% fins al 50%. Sería lògic, ja que s'ha treballat mig mes. També ens trobem amb un altre problema, i és que hi ha hagut una moratòria d'hipoteques, però no tenim cap moratòria del lloguers, i la majoria d'autònoms estan de lloguer. Comerços de barri tancats que han de fer front al lloguer del mes de març, també al del mes d'abril... has de mantenir un local sense els teus ingressos"