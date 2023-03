Els autocaravanistes catalans es senten discriminats

La pandèmia va provocar en l'ésser humà una nova adaptació en els seus costums habituals. Pel que fa a les opcions de vacances i viatges un dels sectors que va tenir un important increment van ser les autocaravanes. Els usuaris de les d'autocaravanes van realitzar fa uns dies una marxa lenta per protestar per les restriccions i prohibicions que diferents ajuntaments imposen a la seva manera.Parlem amb un usuari d'autocaravana, Josep Pasqual.



- Des de quan ets usuari d'autocaravana?



Farà que anem amb autocaravana vint-i-tres anys.



- Per què vau decidir anar amb autocaravana?



Era un tema que venia de lluny, sempre havia fet càmping i caravana i un dia ens vam decidir per una autocaravana i a partir d'allà vam seguir la nostra aventura.



- La situació d'abans és molt diferent de la d'ara?



No té res a veure, com sempre passa amb tot, les coses van creixent i aquest sector en els últims tres anys ha crescut molt i ja hi havia pocs jocs per estacionar l'autocaravana concretament a les ciutats i pobles i aquest problema s'ha agreujat.



- En quines restriccions us veieu afrontats?



Ens falten llocs per poder estacionar i pernoctar correctament. Normalment, a l'estranger tenen llocs determinats per les autocaravanes on pots dormir, buidar l'aigua bruta i carregar la neta, endollar si hi ha corrent, pagues i ja està. En el nostre país aquesta estructura ha crescut molt en els últims anys, però ha crescut més el mercat que les estructures i per aquest motiu ens queixem. Hi ha gent que fins i tot aparca en un carrer qualsevol i hem de pensar una mica en tots. Ho hem de parlar entre tots i arribar a un acord, no pot ser aquest estira-i-arronsa entre autoritat i l'usuari d'autocaravana.



- Hi ha alguns municipis que fins i tot prohibeixen dormir a dins de l'autocaravana.



La normativa és de nivell local, però sí que és veritat que algun lloc com el País Basc els hi han tombat alguna normativa d'aquestes perquè hi havia gent que anava a dinar algun lloc i havia d'aparcar i no li deixaven, això no està bé perquè allà on viatgem també portem vida, és a dir, fem consum a dins d'aquella localitat.





* Fes click aquí per escoltar l'entrevista sencera