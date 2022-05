Els apicultors catalans demanen ser patrimoni immaterial

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, com a part de COAG, junt amb APIADS són tres de les organitzacions més representatives del sector apícola que donen suport a la sol·licitud perquè l'apicultura sigui declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. El passat 11 de febrer de 2022 van posar en marxa una campanya de recollida de signatures a través de la plataforma Change.org, que està sent un èxit rotund.





Entre els elements patrimonials específics del nostre territori relacionats amb aquest ofici mil·lenari, Joan M. Llorenç destaca . Alguns d’ells són el conjunt de pintures rupestres de Prades (Mas Ramon Bessó), el testimoni gràfic més antic sobre l’home i les abelles i declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1998; altres elements arquitectònics com arnes de pedra seca, o de l’imaginari religiós com la mare de Déu de l’Abellera, coronada amb 50 abelles d’or.





L'apicultura és un ofici mil·lenari imprescindible per als nostres ecosistemes naturals i agraris, però es troba en una situació límit. En el medi rural, a més de fixar població, garanteix un mínim potencial pol·linitzador perquè no decaigui el vigor de moltes plantes i per extensió la pol·linització afavoreix la producció d’aliments.





Segons el Parlament Europeu “el 76% de la producció d'aliments i el 84% de les espècies de plantes depenen de la pol·linització que realitzen les abelles”. La FAO i la UNESCO han donat la veu d'alarma sobre la creixent disminució d'insectes pol·linitzadors a tot el món. Les abelles mel·líferes són primordials per a la conservació i el manteniment de la biodiversitat i la conservació d'espècies amenaçades. És necessari que la societat reconegui el valuós treball dels apicultors, que exerceixen un ofici que és alhora un servei mediambiental imprescindible.





Tanmateix, el balanç de les últimes campanyes apícoles a l’Estat és realment preocupant amb un descens de la collita de mel que supera el 40%, un augment del percentatge de baixes pròxim al 50% i malgrat això els preus de venda oferts als apicultors estan per sota del cost de producció. En aquest sentit, JARC fa una crida al consum de mel del nostre territori, per donar suport als apicultors i la tasca que fan a favor dels ecosistemes.





Activitats a favor de les abelles

Com a part de la celebració del Dia Mundial de l’Abella, JARC ha celebrat una jornada tècnica a Poblet, dirigida tant a agricultors com a apicultors sobre com millorar el maneig del teu cultiu per afavorir la biodiversitat. Es tracta de crear sinergies entre pagesos, apicultors i la societat en general per protegir les abelles alhora que cuidem el nostre entorn natural. Un bon exemple és el projecte REDICAT, que va exposar Joan M. Llorens, cap de la sectorial d’Apicultura, que té com a objectiu reubicar eixams dels nuclis urbans en explotacions agràries que hi volen participar per millorar la pol·linització dels seus cultius. També s’han lliurat les plaques d’honor del segell “Bee friend”, que pretén distingir algunes de les empreses que participen en el projecte.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





“Sensibilitzar, fer divulgació sobre el món de les abelles i l’apicultura i crear sinergies amb els agricultors i la societat” són, segons Joan M. Llorens, les principals finalitats d’aquestes accions. I així ha volgut recollir-lo també en un manifest que es va llegir a la mateixa jornada. Jaume Cambra, professor de biologia a la UB i apicultor, ponent de la jornada, va llençar la següent reflexió, adient per un dia com avui: “Les abelles potser no s’extingiran, però l’apicultura sí que podria desaparèixer.” I afegia ques’hauria de protegir un dels oficis més antics del món i potser un dels sectors ramaders més febles.





L’entitat ha col·laborat també en l’organització del Concurs a les Millors Mels Catalanes, que lliurarà avui a les 13h els premis a la Casa de l’Agricultura. Abans de l’entrega se celebra una jornada sobre la comercialització de la mel, que comptaran amb la presencià de Cristina Massot, subdirectora general d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries, i Sònia Francioli, tècnica del Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària ambdues del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el cap sectorial d'apicultura de JARC, Joan Maria Llorens (àudio).