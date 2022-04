Els animalons de Rowling arriben al cinema

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Tres estrenes que cada cop més ens apropan a una normalitat al cinema. (Àudio).

"Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore"

El professor Albus Dumbledore (Jude Law) sap que el poderós mag fosc Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) està fent plans per a apoderar-se del món màgic. Incapaç de detenir-lo ell només, confia en el Magizoólogo Newt Scamander (Eddie Redmayne) per a dirigir un intrèpid equip de mags, bruixes i un valent forner Muggle en una missió perillosa, on es troben amb antics i nous animals i s'enfronten a una legió cada vegada més nombrosa de seguidors de Grindelwald. Hi ha molt en joc així que ens preguntem fins quan podrà romandre Dumbledore al marge.





"País, distrito 13"

París, districte 13, barri dels Olympiades. Émilie coneix a Camille, que se sent atret per Nora, que, a vegada, es creua en el camí de Amber. Tres noies i un noi. Són amics, a vegades amants i, sovint, les dues coses.

