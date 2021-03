Els Amics de la Rambla demanen urgentment mesures de compromís

Tots hem passejat alguna vegada per la rambla de Barcelona, de fet Amics de la Rambla està demanant el compromís de tots per la rambla del futur i un compromís en el calendari, ja que fa molt de temps que haurien d'haver començat les obres per millorar el seu estat. Parlarem amb el Fermí Villar, president d'"Amics de la rambla".

L'inici de les obres s'estan allargant massa?

<< L'any 2014 el projecte ja estava preparat per poder fer-se. Si no ens ho tornen a canviar, haurien de començar l'any 2022, vuit anys després. Sembla que pels únics que és una prioritat és per Amics de la Rambla.>>

Estem parlant d'un dels passejos més transitats del planeta.

<< Evidentment, és el passeig més famós de tota la Mediterrània, podríem dir que està entre el top 5 dels carrers més transitats del planeta. Quan vens per uns dies penses que no està malament, però si ho fas sovint, veus que el paviment no està en bones condicions i que algú podria caure i fer-se mal.>>

Quina seria la part més urgent?

<<El pla inicial del 2014 es deia pla de reordenació, on també estava previst refer el paviment, ja que és la part més deteriorada, sobretot a la part de Boqueria, les voreres estan aixecades.>>

La neteja també és un altre punt a comentar.

<<L'ajuntament et diu que té un programa de manteniment, però encara que es tingui en més en compte la rambla que altres punts de la ciutat, durant la pandèmia no sa fet res i el desgast es veu.>>

La rambla seria com l'"indicador" de seguretat de ciutat vella, s'hauria de fer un incís?

<<Podríem dir que tot el que es realitzi la rambla repercutirà a la ciutat, tant per la part bona com per la dolenta.>>