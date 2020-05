Els afectats de COVID-19 han de deixar les mascotes amb altres persones, segons els veterinaris

Els veterinaris aconsellen als infectats de covid-19 deixar les seves mascotes amb altres persones El Col·legi de Veterinaris de Catalunya llança un missatge de "tranquil·litat" i recorda que no hi ha evidència que el virus es pugui transmetre d'animal a persona. El Col.legi Oficial de Veterinaris de Catalunya ha fet públic un comunicat en què recomana als infectats per corononavirus que deixin a les seves mascotes amb altres persones, ja que consideren fonamental el distanciament per evitar contagiar l'animal. A el mateix temps, l'entitat ha enviat un missatge de "tranquil·litat" i ha dit que les famílies poden seguir convivint, com fins ara, amb els seus gats, després que fa una setmana s'hagi detectat a Catalunya el primer gat afectat d'coronavirus a Espanya .

En un comunicat, el col·legi ha recomanat mantenir les pautes indicades fins al moment: rentar-se les mans abans i després de tocar a l'animal i mantenir les condicions d'higiene a la llar. També ha insistit que no hi ha cap evidència que suggereixi que els gats poden contagiar als humans; però sí a l'inrevés. Com fer el confinament i el desconfinament més agradable a les mascotes; Mantenir una rutina,respectar els seus moments de tranquil,litat,proporcionar-los joc i exercici físic.Evitar el càstig;preferible premia la conducta positiva.Fer passejos llargs,no només per fer les seves necessitats .

Encare que tinguem jardí,necessiten distreure's i córrer.I molt important començar a deixar-los de mica en mica sols ,a estones,i sempre en un context positiu. Si el teu gos no s adapta hem de consultar sempre al nostre veterinari de capçelera o a un etòleg,especialista en comportament animal que diagnostiqui el problema .

