Els administradors de finques registren un augment important de les disputes entre veïns

Aquests dies la guàrdia urbana de Barcelona té molta feina. La seva centraleta no para de rebre trucades. Només en un dia s'han rebut 1800 trucades relacionades amb disputes entre veïns. Tots estem tancats i s'estan produïns disputes entre veïns. De tot això volem parlar avui amb el Josep Navarro, que és administrador de finques i també membre de la Junta de Govern del Col.legi d'Administradors de Finques de Barcelona. A ell li he preguntat si aquests problemes entre veïns arriben també als administradors: "Sí que ens arriben. I és normal. Abans els veïns estaven a casa només unes quantes hores, i ara estem 24 hores. Ens trobem de tot. Moltes anècdotes i circunstàncies que abans no es donaven." Li preguntem quin tipus de molèsties i problemes els arriben més: "A nosaltres ens arriba gent que es queixa d'algú q ue posa la música molt elevada, altres que fan festes entre la mateixa família... queixes sobre soroll hem tingut unes quantes, però valorant la quantitat de gent que està confinada a casa, crec que entra dins de la normalitat. També hi ha gent que t'envia fotos de veïns que estan al terrat fent un partidet de futbol, quan la normativa diu que els elements comuns ara mateix s'han d'utilitzar només el necessari. I com aquestes et podria explicar moltes anècdotes. Els administradors de finques continuem treballant, en molts casos teletreballant, tenim la centraleta operativa, els correus electrònics també... ara mateix s'ha de tenir més cura que mai, perquè coses com una avaria de l'ascensor, o una avaria que fa que no funcioni la televició... tot això estant 24 hores a casa és molt més greu i s'ha de solucionar el més aviat possible. Aquesta és la nostra feina."