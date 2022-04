Elon Musk vol comprar Twitter

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio).

Elon Musk llança una oferta per a comprar Twitter

Fa poc més d'una setmana Elon Musk va comprar el 9,2% de Twitter i ara ha llançat una oferta per a adquirir la totalitat de la xarxa social a canvi de 54,20 l'acció. La proposta de Musk valora Twitter en 43.000 milions de dòlars i ha provocat que els títols de la companyia pugin més d'un 11%.

Comenta que és la seva millor i última oferta, i si no s'accepta, hauria de reconsiderar la meva posició com a accionista.

El consell d'administració de twitter va aprovar de manera unànime un pla especial que pot activar-se en cas que algú acumuli més d'un 15% de les accions i les utilitzi per a saltar-se a la junta i fer-se amb el control de Twitter.

Arriba el Redmagic 7 Pro

El nou Redmagic 7 Pro agafa gran part dels components el seu germà petit el Redmagic 7 que va sortir al febrer.

Amb un Snapdragon 8 Gen1, el Redmagic 7 Pro té la peculiar distinció de comptar amb un coprocessador especial que en teoria ajuda a esplaiar una mica el chipset , Rep el nom Xarxa Core 1, i gestiona aspectes com el processament del so, la il·luminació RGB i les vibracions hàptiques.

La seva altra novetat és la càmara frontal, que s'integra sota el panell OLED per a no destorbar ni restar espai de joc com succeeix amb altres dissenys.

Queda per veure la qualitat que oferirà i com d'invisible que és, ja que intents anteriors han donat uns resultats bastant millorables.

El Redmagic 7 Pro incorpora botons tàctils per a imitar a uns gallets, un potent sistema de refrigeració que combina una cambra de vapor d'alt rendiment i una manera especial per a jugar al PC usant teclat i ratolí.

Microsoft estaria treballant en un sistema per a introduir anuncis en els jocs free-to-play

Microsoft està treballant en una tecnologia que permetrà als desenvolupadors introduir anuncis en els jocs free-to-play (F2P) de Xbox.

Microsoft és conscient de la mala reacció que podria provocar en alguns jugadors, especialment si tenim en compte que no són pocs els jocs gratuïts que tenen monetització abusiva.

L'objectiu principal seria oferir als desenvolupadors més oportunitats d'obtenir diners en els jocs free-to-play.

Una de les primeres iniciatives seria afegir tanques publicitàries en jocs de carreres.

Microsoft treballa en un xip més petit i eficient per a Xbox Sèries X

La companyia estatunidenca ja es troba treballant en un nou xip per a Xbox Sèries X el disseny de les quals seria més petit i eficient que l'actual.

La revisió del xip i altres components interns de la consola són comunes i més arribant al segon any d'aquesta nova generació.

En la situació actual en la qual els xips escassegen no sols cal mirar els costos i l'eficiència, sinó que també entra en joc la capacitat de producció i un processador més petit ajuda a poder fabricar més unitats.