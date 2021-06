Elon Musk serà el convidat estrella del MWC

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra.

El Convidat estrella per a la MWC , Elon Musk creador de Tesla i SpaceX

Elon Musk serà el convidat estrella del pròxim Mobile World Congress (*MWC) que es durà a terme la setmana que ve a Barcelona.

El director executiu de Tesla presentarà totes les novetats de Starlink, la seva solució d'Internet satel·litària, el dimarts 29 de juny a la tarda. es podrà seguir tant en format en línia com de manera presencial

Musk exposarà el projecte de Starlink , el sistema d'Internet de banda ampla més avançat del món, capaç de proporcionar amplada de banda d'alta velocitat en localitzacions on l'accés és poc fiable o completament inexistent.

Windows 11 es filtra a escassos dies de la seva presentació oficial

Ja no fa falta esperar a l'esdeveniment especial que tindrà lloc a la fi de mes. Windows 11 està en camí, i ho sabem perquè una build ja està a Internet.

És una versió molt funcional de Windows, permetent-nos conèixer els seus detalls exteriors en major detall. Salta a la vista el redisseny de la interfície, totalment redissenyada .

Alguns canvis ressenyables són la barra de tasques, amb icones centrades.

assenyalar la integració de l'aplicació de Xbox per a un accés més ràpid a Xbox Game Pass i la botiga oficial, així com la resurrecció dels Ginys, que tornen d'alguna forma a la barra d'inici. També hi ha un nou so d'inici, com correspon en tota nova generació de Windows.

Microsoft recomana no instal·lar aquesta Build filtrada ja que no està acabada.

Microsoft donarà a conèixer el següent pas per a Windows el pròxim dia 24 de juny a les 17.00

Microsoft portarà els jocs de Xbox Sèries a Xbox One mitjançant xCloud

Xbox One tindrà suport per a Xbox Cloud Gaming (xCloud). Gràcies a això la veterana consola servirà per a jugar en el núvol a títols de nova generació que han estat desenvolupats per a Xbox Sèries.

Que Xbox One sigui una plataforma amb suport per a Xbox Cloud Gaming és lògic. Hi ha milions de consoles repartides per tot el món i habilitar el joc en el núvol en elles és un moviment que serveix per a augmentar més els punts d'entrada a Xbox Game Pass, el servei que s'ha convertit en la pedra angular del negoci de Microsoft dins de la indústria .

Motorola anuncia el mòbil reforçat Defy, resistent a immersions de 35 minuts i caigudes des de 1,8 metres

El nou Motorola Defy posseeix una elevada resistència gràcies a una carcassa amb doble segellat que li permet suportar immersions a 1,5 metres de profunditat durant 35 minuts (de fet, Motorola ho promociona com a rentable amb detergents suaus).

També té resistència a aigua, boira salina i pols amb nivell IP68, així com resistència a vibracions i caigudes des de 1,8 metres d'altura.

De disseny lògicament més voluminós del normal, el Motorola Defy és d'altra banda un mòbil de gamma mitjana, amb un processador Snapdragon 662, 4 GB de RAM i una pantalla HD+ de 6,5 polzades coberta per una capa de vidre reforçat Gorilla Victus. La bateria és considerable, aprofitant el gruix del mòbil per a proporcionar 5.000 mAh. el seu programari (Android 10 sense tot just modificacions) disposarà de dos anys d'actualitzacions oficials.