Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio).

-Xiaomi amplia la família Redmi amb els Noti 11 Pro+ 5G, Noti 11S 5G i Redmi 10 5G

Xiaomi ha presentat en un esdeveniment els tres nous membres de la família Redmi. Es tracta del Note 11 Pro+ 5G, Noti 11S 5G i Redmi 10 5G. Ens trobem davant un trio de mòbils amb 5G, una connectivitat que aconsegueixen gràcies a l'ús de xips MediaTek Dimensity.

El Redmi Noti 11 Pro+ 5G, un mòbil amb pantalla AMOLED de 6,67 polzades, (FHD+) amb freqüència d'actualització de fins a 120 Hz i una cambra principal de 108 MP

El Redmi Noti 11S 5G és un mòbil pràcticament idèntic a el Poc M4 Pro 5G que es va posar a la venda a la fi de l'any passat. La fitxa tècnica és gairebé calcada i l'única gran diferència la tenim en la configuració de les cambres

Finalment tenim el Redmi 10 5G, una gamma d'entrada amb connectivitat de cinquena generació.

-Elon Musk compra el 9,2% de Twitter i les seves accions es disparen

Elon Musk, ha comprat una participació del 9,2% de Twitter,i això ha provocat que les accions de la companyia s'hagin disparat més d'un 25%.

Amb aquesta inversió, valorada en uns 2.890 milions de dòlars segons el preu que tenia l'acció de Twitter divendres passat abans del tancament de mercat, Elon Musk es converteix en el major accionista individual de Twitter.

-Iberdrola sofreix un ciberatac que exposa les dades de 1,3 milions de clients

La companyia ha reconegut que el passat 15 de març durant l'atac van quedar exposats les dades personals de 1,3 milions de clients.

Que van aconseguir accedir a una base de dades amb informació dels usuaris, incloent nom i cognoms, DNI, domicili, número de telèfon i adreça de correu electrònic.

No va quedar exposat el consum elèctric ni dades financeres com el número de compte corrent o de targeta de crèdit.

Iberdrola ja s'ha posat en contacte amb els afectats i denunciat els fets davant la Brigada Central de Recerca Tecnològica de la Policia. També s'ha notificat a Agència Espanyola de Protecció de Dades

-La seqüela de Zelda: Breath of the Wild es retarda i Monkey Island tornarà enguany

Eiji Aonuma, productor de la sèrie The Legend of Zelda, ha anunciat que la seqüela de Zelda: Breath of the Wild ha estat retardada i ara s'espera que estigui disponible en 2023 per a Nintendo Switch I Ron Gilbert anuncio ahir via twitter el desenvolupament de Return to Monkey *sland, un nou lliurament de la clàssica saga d'aventures gràfiques que està sent desenvolupada pel mateix Rom Gilbert, el dissenyador i director del joc original.

Ara com ara podem confirmar que es tracta de la continuació de Secret of Monkey Island (1990) i Monkey Island 2: LeChuck's Revenge (1991).