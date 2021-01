Dues tasses de cafè diàries poden prevenir el deteriorament cognitiu

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem de les virtuts del café. Ho fem amb Indira Paz-Graniel, investigadora a la Unitat de Nutrició Humana de la URV. Consumir dues o tres tasses diàries de cafè pot prevenir el deteriorament cognitiu en persones amb risc cardiovascular. Així ho assenyala un estudi fet per investigadors de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili. La recerca s'ha publicat a la revista European Journal of Nutrition. Els autors van explorar la possible associació entre el consum de cafè i el funcionament cognitiu en el marc de l'estudi PREDIMED-Plus. Aquest té com objectiu avaluar els efectes, en la salut cardiovascular, d'intervencions per reduir el pes en comparació sense aquestes mesures de dieta i exercici físic. Es tracta, per tant, de persones que ja tenen un risc cardiovascular, cosa que, al seu torn, augmenta el risc de deteriorament cognitiu. Per a l'estudi que comentem, els investigadors de la URV van avaluar la funció cognitiva a més de sis mil voluntaris que participen en el PREDIMED-Plus. Les proves exploraven funcions cognitives diverses, com la memòria, l'orientació, el registre, la concentració, la velocitat de processament, la cerca visual i l'atenció, entre d'altres. Els participants tenien entre 55 i 75 anys. Els que prenien cafè en consumien diàriament, de mitjana, dues tasses, i tres com a màxim. Els consumidors de cafè solien ser més joves, tenien l'hàbit de fumar i presentaven més sovint diabetis tipus 2 o nivells alts de colesterol. També ingerien mes calories, més carn –tant vermella com aviram-, productes làctics i alcohol i menys verdures, llegums i fruita seca. Els resultats indicaven que les persones que consumeixen cafè tenen menys risc de presentar deteriorament cognitiu en comparació amb aquelles que no en consumeixen. Per tipus de cafè, van observar que la protecció es donava en els consumidors de cafè amb cafeïna. En els que el consumien sense cafeïna hi havia un efecte protector, però massa petit per ser estadísticament significatiu. També van analitzar la quantitat de cafè consumit al dia. Els que en beuen dues o tres tasses presenten menys risc de disfunció cognitiva en comparació d'aquells que en beuen menys d'una tassa diària. Els autors deixen clar que es tracta d'un estudi observacional i no d'un assaig clínic on s'han controlat totes les variables i les característiques del producte consumit. Per això, tot i que els seus resultats coincideixen amb els d'altres estudis, creuen que caldria fer-ne d'altres a llarg termini per confirmar les hipòtesis sobre aquests efectes beneficiosos.