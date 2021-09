Dues empreses tarragonines desenvoluparan un vehicle d'hidrogen verd

Les empreses associades Tecnovelero i Arcamo Controls S.A, han presentat el projecte conjunt per al desenvolupament de Virante, el primer cotxe elèctric de Tecnovelero, en una versió impulsada per hidrogen. Una sinèrgia entre organitzacions tecnològiques del Camp de Tarragona que té per objectiu el desenvolupament conjunt d’una pila de combustible i dipòsit d’hidrogen que permetrà que el vehicle elèctric Virante també sigui impulsat per aquest vector energètic. Parlarem amb CEO de Tecnovelero, JavierLaverna.



-Sembla que el cotxe d'hidrogen té un gran futur?



Efectivament, pel que fa al vehicle elèctric sostenible està molt desenvolupat, però el vehicle d'hidrogen encara no, és degut a la dificultat de poder desenvolupar aquesta energia, nosaltres creiem que és el futur.



-A què et refereixes quan parles de tecnologia a desenvolupar?



La tecnologia de la pila del combustible requereix una inversió important i la durem a terme amb Arkamo Controls, aquesta pila fa que incrementi considerablement el cost del vehicle, per exemple, un que costi entre uns 25.000 i 30.000?€ i volem la versió d'hidrogen, li haurem de sumar 30.000?€ més al vehicle, és un cost que el mercat i l'usuari no pot assumir. El repte tecnològic que tenim ara és desenvolupar una pila de combustible adoc que sigui assequible per la gran part de la població.



-Com es podran carregar?



El pla de desenvolupament és amb la mateixa energia del vehicle i també una xarxa d'hidrogeneres per poder fabricar l'hidrogen de manera sostenible via fotovoltaica i implementar hidrolineres que són els sortidors que disposen d'aquest gas en diferents punts.