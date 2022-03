Dos anys més d'escassetat de semiconductors

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio).

-Amazon completa la compra de MGM

Gairebé un any ha hagut d'esperar el gegant d'Amazon per a poder completar la compra d'aquest històric estudi cinematogràfic, MGM s'uneix a Prime Vídeo i Amazon Studios amb un catàleg compost per més de 4.000 pel·lícules i més de 17.000 episodis de televisió. L'operació està valorada en 7.620 milions d'euros.

-Intel invertirà 17.000 milions d'euros a construir una fàbrica de semiconductors a Alemanya

Intel ha anunciat una inversió inicial de 33.000 milions d'euros que es destinaran a la fabricació de xips i centres d'I+D a la Unió Europea.

Magdeburg (Magdebug) és la ciutat alemanya on Intel invertirà 17.000 milions d'euros per a establir una gran fàbrica de semiconductors de “avantguarda”.

A Irlanda rebran 12.000 milions d'euros destinats a expandir les instal·lacions que Intel ja té en Leixlip (Lixlep).

I els 4.000 milions d'euros restants aniran a França, on Intel crearà un nou centre d'I+D, i a Espanya l'objectiu d'Intel és reforçar la seva participació al Barcelona Supercomputing Center.

-ASML augura dos anys més de falta de semiconductors

El màxim responsable de ASML , fabricadant neerlandès de maquines per a la producció de circuits integrats comenta que les dinàmiques que està apreciant no són positives, i queden encara un mínim de dos anys de crisis.

Encara que fabriquen tanta maquinària com és possible per a omplir les noves foses que s'estan aixecant i aquelles en procés d'ampliació, la demanda de sistemes fotolitogràfics és molt superior a la capacitat disponible.





