"Dónde hay cola", la web que t'ajuda a saber a quin supermercat hi ha més cua

Hi ha una web que es diu tiendeo que ens ajuda a saber quines botigues estan obertes i a quines trobaren més cua a l'hora de comprar. Eva Martín es la CEO de tiendeo, i ha volgut passar pels micròfons de Migdia Cope Catalunya i Andorra per parlar d'aquesta iniciativa que ens vol estalviar temps.

"Tiendeo et mostra quina és la cua que hi ha a cada supermercat. Quanta gent hi ha davant teu, quant de temps has d'esperar... i així és més fàcil planificar les teves compres"

La web és tiendeo, i ara s'ha fet una amplicació que es diu "dónde hay cola", que té com a objectiu ajudar als consumidors a saber on hi ha més cua i poder planificar millor el moment en el que han de sortir de casa a fer les seves compres per tal d'estar el mínim temps possible al carrer.

"Hem arrencat en un temps rècord. Només fa dos dies que vam començar.La idea va venir en part per estar atents al que passa a Itàlia, allà hi ha iniciatives en aquest sentit, i així ha arribat fins aquí. És la gent la que ens dona la informació, utilitzem també les estadístiques de dies anteriors, i entre tots conformem aquesta base de dades que esperem que sigui de molta utilitat en aquests temps tant difícils que ens ha tocar viure. A més, pensant en les persones poc acostumades a les webs i les aplicacions, només anant a tiendeo o a la web "donde hay cola", de forma molt fàcil, amb un mapa, la teva posició, els supermercats que tens a prop i els temps mitjans de cua que pot haver".