Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.





Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les curiositats escollides per avui:





-D'on ve el terme "Talante"

Hi ha discussió entre els *etimólogos respecte al seu origen, pel fet que hi ha qui aposta que comparteix arrel etimològica amb ‘talent’, és a dir, que procedeix del llatí ‘talentum’ (moneda de compte, unitat de pes) i aquest del grec ‘tálanton’ (plat de la balança amb la qual es pesava les mercaderies i productes en els mercats), encara que a diferència d'aquest terme ens va arribar a través del francès, escrit de l'igual (tarannà) i que per als gals significava ‘caràcter, manera de ser o d'executar alguna cosa’ (donant-li el nostre idioma aquesta mateixa accepció).





-El curiós motiu de dir ‘simposi’ a una conferència o reunió d'experts

El terme va ser recollit per primera vegada en el diccionari de la RAE en la seva edició de 1992 amb l'accepció ‘Conferència o reunió en què s'examina i discuteix determinat tema’, que continua mantenint-se en l'actualitat.

Etimològicament és un vocable que prové del grec ‘sympósion’ i el significat del qual era ‘festí’ o ‘banquet’, pel fet que originalment es denominava d'aquesta manera a la reunió que es realitzava per a beure, menjar i passar una vetllada distesa.





-Des de quan s'utilitza el terme ‘Superman’ per a fer referència a un ‘superhome’?

El personatge de Superman va aparèixer publicat per primera vegada en un còmic en 1938 de la mà del guionista Jerry Siegel i el dibuixant Joe Shuster.

Però aquest terme no va ser una cosa exclusiva i originari de l'esmentada història il·lustrada del superheroi, ja que podem trobar que en 1903 ja apareix en el títol de l'obra de teatre ‘Man *and Superman’ del dramaturg irlandès George Bernard Shaw i que girava entorn del personatge de ‘Don Joan’.