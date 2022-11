Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les curiositats escollides per avui:

D'on ve el terme "pastitx"?

Etimològicament, el terme pastiche prové del francès (escrit de la mateixa manera i d'idèntic significat) i aquest ho va prendre de l'italià ‘pasticcio’ utilitzat per a referir-se a una pasta feta de diferents materials.





El curiós origen del terme ‘propaganda’

Va arribar al castellà en el segle XVII a través de la comunitat religiosa ‘Sacra Congregatio de Propaganda Fide’ (denominada habitualment com ‘De propaganda fide’) i el significat literal de la qual era ‘Sagrada Congregació per a la Propagació de la Fe’, creada l'any 1622 pel papa Gregori XV i a través de la qual la cúria romana s'encarregava de difondre la fe i evangelitzar als pobles no catòlics.