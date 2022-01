Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les tres curiositats, molt nadalenques, escollides per avui:

-D'on sorgeix l'expressió és un 'cantamañanas'?

Etimològicament aquest vocable no es va originar com a referència a alguna mena de personatge que es dedicava a cantar als matins, com si d'un "majadero" es tractés (ni tan sols als galls), sinó que va néixer durant el Segle d'Or.

-Per què abans d'una intervenció quirúrgica es recomana no portar les ungles pintades?

Durant algunes intervencions sol col·locar-se en el dit del pacient un petit aparell conegut com saturòmetre (també anomenat oxímetre) a través del qual es pot mesurar la saturació d'oxigen en la sang i controlar que no pateixi una hipoxèmia. La sensibilitat d'aquest mesurador és tal que algun rastre d'esmalt podria provocar que les lectures del mateix poguessin arribar a ser inexactes. Així que per a evitar qualsevol risc és recomanable no portar pintaungles.

-Quina és l'etimologia del terme ‘exhumar’?

L'origen etimològic del terme ‘exhumar’ el trobem en el llatí i està format pel prefix ‘ex’ (fos) i ‘humus’ (terra, sòl) i la seva traducció literal vindria a ser ‘treure/tret de la terra’ i, per tant, significa exactament el mateix que el terme desenterrar.

Escolta com Alfred López ens explica amb detall aquestes històries en l'àudio.