Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Avui ha triat tres expressions que possiblement heu escoltat molt.

-D'on sorgeix exclamar ‘alegria, alegria!’ quan es vessa cava o vi en la taula?

Cal admetre-ho tenim una edat però pot ser que no tanta com per a deixar anar l'expressió "alegria, alegria" quan es vessa el vi o el cava en la taula. És una expressió més lligada als majors de veritat. L'operatiu quan aquest vessament ocorre comença per mullar els dits en el líquid i anar tocant fronts dels més petits, sobretot, i la panxa de les embarassades. D'on ve? Alfred ens ho explica en l'àudio.

-D'on prové l'expressió ‘Remoure Roma amb Santiago’?

És una pena veure com a expressions com aquestes cada vegada es diguin menys. Aquests tenen darrere una història a l'origen per regla general sorprenent. El fet que hagin sobreviscut fins als nostres dies ja diu molt.

Quan "has remogut Roma amb Santiago" per a trobar o fer alguna cosa vols dir bàsicament que has fet l'impossible, que ja no es pot fer més, que s'ha arribat al límit dels recursos que tenies per a aconseguir l'objectiu, ja sigui amb resultats bons o dolents. "He remogut Roma amb Santiago per a aconseguir el permís"

-D'on sorgeix dir ‘bengala’ a una espècie de tigre i a una mena de foc artificial?

La curiositats sempre deixen pistes en els noms. Segurament ens acostumem tant a ells que no relacionem el seu origen fins que arriba algú com Alfred, es posa a tirar del fil i posa sobre la taula alguna cosa que, una vegada sabem, ens semblava evident.

La bengala (foc artificial) i el tigre de bengala són parents?, doncs bo, a l'origen sí. Però Com és possible? Quina relació tenen?. Alfred López ho explica amb detall en l'àudio però us diré el bàsic. El seu país d'origen.